«Вызов» неплохо стартовал в прокате, но создатели рассчитывали на большее

Стартовавшая в кинопрокате на прошлой неделе российская космодрама «Вызов» продемонстрировала солидный старт, но далеко не рекордный. По предварительным данным, за премьерные дни снятая на МКС картина Клима Шипенко заработала 438 миллионов рублей.

Данная сумма вполне приемлемая. Более того, на отечественных экранах подобные деньги за уик-энд фильмы не собирали с декабря 2021 года, когда вышел кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой». С другой стороны, учитывая масштабную рекламную кампанию, полное отсутствие конкурентов и мощную поддержку от государства, создатели и кинотеатры явно ожидали гораздо большей зрительской заинтересованности. Благодаря отличным предварительным продажам билетов от ленты в какой-то момент ожидали дебют в пределах 600-700 млн рублей, но чаяния не оправдались.

Стартовая выручка является шестой среди апрельских премьер и десятой для российского кинематографа. Безоговорочным лидером в этом блоке является «Форсаж 7», заработавший в СНГ восемь лет назад внушительные 857 млн рублей. Среди отечественных релизов стартовый рекорд удерживает авиационная драма Николая Лебедева «Экипаж» (501 млн рублей в СНГ).

Бюджет «Вызова» составил приблизительно 1,155 миллиарда рублей.