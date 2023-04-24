Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синистер. Начало" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Вызов» неплохо стартовал в прокате, но создатели рассчитывали на большее

«Вызов» неплохо стартовал в прокате, но создатели рассчитывали на большее

24 апреля 2023 14:18
«Вызов» неплохо стартовал в прокате, но создатели рассчитывали на большее

Картина показала лучшую стартовую кассу со времен «Человека-паука: Нет пути домой».

Стартовавшая в кинопрокате на прошлой неделе российская космодрама «Вызов» продемонстрировала солидный старт, но далеко не рекордный. По предварительным данным, за премьерные дни снятая на МКС картина Клима Шипенко заработала 438 миллионов рублей.

Данная сумма вполне приемлемая. Более того, на отечественных экранах подобные деньги за уик-энд фильмы не собирали с декабря 2021 года, когда вышел кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой». С другой стороны, учитывая масштабную рекламную кампанию, полное отсутствие конкурентов и мощную поддержку от государства, создатели и кинотеатры явно ожидали гораздо большей зрительской заинтересованности. Благодаря отличным предварительным продажам билетов от ленты в какой-то момент ожидали дебют в пределах 600-700 млн рублей, но чаяния не оправдались.

Стартовая выручка является шестой среди апрельских премьер и десятой для российского кинематографа. Безоговорочным лидером в этом блоке является «Форсаж 7», заработавший в СНГ восемь лет назад внушительные 857 млн рублей. Среди отечественных релизов стартовый рекорд удерживает авиационная драма Николая Лебедева «Экипаж» (501 млн рублей в СНГ).

Бюджет «Вызова» составил приблизительно 1,155 миллиарда рублей.

Фото: «Централ Партнершип»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Шокирующие транформации: 9 актеров, которые до неузнаваемости изменились ради роли Читать далее 23 апреля 2023
Тест: какой ты офисный работник из кино? Тест: какой ты офисный работник из кино? Читать далее 25 апреля 2023
7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги 7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги Читать далее 22 апреля 2023
Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Красавицу Пайпер из Зачарованных спустя 25 лет не узнать Читать далее 22 апреля 2023
Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Вырезанная сцена из Гарри Поттера заставит вас по-новому взглянуть на Драко Малфоя Читать далее 22 апреля 2023
10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть 10 киноляпов в Сумерках, которые невозможно развидеть Читать далее 21 апреля 2023
Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Тест: какой ты дракон из вселенной «Игры престолов»? Читать далее 22 апреля 2023
Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Через тернии к звездам: 5 фильмов, снятых в космосе Читать далее 23 апреля 2023
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке Читать далее 24 апреля 2023
8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм 8 раз, когда за Беллу в Сумерках было так стыдно, что хотелось выключить фильм Читать далее 21 апреля 2023
Related video