Невыносимая хрупкость бытия: 7 испанских фестивальных фильмов, которые должен увидеть каждый

Большая и дружная семья фермеров каждое лето собирает урожай персиков в своем прекрасном саду. Но однажды на горизонте появляется новый владелец земли, который хочет срубить рощу, чтобы установить на ее месте солнечные батареи и зарабатывать большие деньги. Из-за этого события, которое навсегда изменит уклад жизни фермеров, в семье происходит серьезный разлад.

«Земля Алькаррас» – драма режиссерки Карлы Симон, снявшей автобиографическое кино «Лето 1993-го». Последний фильм постановщицы, удостоившийся «Золотого медведя» на Берлинале-2022, тоже вдохновлен ее жизнью. Родственники Симон, как и главные герои картины, выращивают персики в Алькаррасе, и зарабатывают этим на жизнь. Солнечный и трепетный фильм, в котором вместо профессиональных актеров играют жители каталонских деревень, не только показывает красоту испанского лета, но и отражает остро стоящую проблему, волнующую многих фермеров как в США, так и Европе. Дело в том, что монополисты с молчаливого согласия властей отнимают у людей их хозяйства, чтобы установить на их месте солнечные панели. В такой же ситуации в «Земле Алькаррас» оказывается семейство фермеров Соле. Фильм Карлы Симон – одновременно прекрасная и печальная поэма о сборе последнего урожая персиков, после которого жизнь героев уже никогда будет такой, как прежде. «Земля Алькаррас» – кино о попытках зафиксировать в памяти счастливые мгновения, проведенные с родными в любимом саду.

«Земля Алькаррас» – в прокате с сегодняшнего дня!

Земля Алькаррас

Французская семейная пара переезжает из крупного города в деревню, чтобы посвятить себя фермерству. Однако в Сантоалле супругам оказываются не рады – местные жители постоянно вступают в словесные перебранки с новичками, преследуют их и не упускают любой возможности поиздеваться. Конфликт между испанцами и французами в итоге приводит к чудовищным последствиям.

«Хищники» – триллер Родриго Сорогойена («Мать»), представленный в Каннах в 2022 году и номинированный на Премию Гойя во множестве категорий, среди которых «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». У этой картины много общего с «Землей Алькаррас» – в центре сюжета тоже история фермеров и маячащие на горизонте солнечные панели, которые бизнесмены хотят установить на месте деревенских огородов и садов. Но главное отличие работы Сорогойена от драмы Карлы Симон в том, что «Хищники», помимо того, что обращаются к теме замены ручного труда современными технологиями, также обличают ксенофобию местных жителей по отношению к французам, которые выращивают овощи. Триллер, напряжение в котором растет постепенно, основан на жуткой истории, произошедшей в Сантоалле: деревенские мужчины из-за нетерпимости убили гражданина Нидерландов. «Хищники» – кино, которое пугает больше фильмов ужасов о сверхъестественном, ведь зло в нем вполне обыкновенное – живущее в соседнем доме.

Хищники

Свинка (2022)

Главная героиня Сара проводит летние каникулы в деревне. Там она становится объектом для нападок со стороны популярных девушек. Однажды, после очередного публичного унижения, Сара видит, как буллерш насильно увозит какой-то жуткий тип. Девушка оказывается перед выбором: заявить полицейским о похищении или же проигнорировать произошедшее, чтобы обидчицы получили по заслугам.

«Свинка» – один из самых интересных хорроров с фестиваля «Сандэнс-2022». Испанский фильм ужасов режиссерки Карлоты Переды, в основу которого легла ее же короткометражка, рассказывает о подростковой жестокости и фэтшейминге. Первая часть картины, в которой Сара подвергается издевательствам группы сверстниц, намеренно снята так, что зритель, наблюдающий за беспрерывным буллингом и страданиями главной героини, постоянно испытывает чувство вины, что ничего не может предпринять, хоть это и вымышленная история. Таким образом Карлота Переда пыталась донести, что молчаливый свидетель травли приравнивается к соучастнику. Психологический слэшер «Свинка» непросто смотреть из-за наличия кровавых и омерзительных сцен, которых становится больше, когда в кадре появляется маньяк. Тем не менее хоррор Переды – важное киновысказывание, своей ужасающей формой привлекающее внимание к важной теме. А как еще говорить о буллинге?

Свинка

Жаждущий войти в историю престарелый миллиардер решает снять «великое» кино книге, получившей Нобелевскую премию. В качестве режиссера он нанимает Лолу Куэвас, которая славится своим нетривиальным подходом к работе. Главные роли должны сыграть две полные противоположности – секс-символ голливуда и менее известный театральный актер, который признает только авторитет Станиславского. Однако творческий тандем никак не складывается, и это приводит к разногласиям и перепалкам еще во время репетиций, за которыми забавно наблюдать.

«Главная роль» Мариано Кона и Гастона Дюпра, премьера которой состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале, – блестящая сатира на жизнь представителей актерской профессии. Авторы энергичной и временами абсурдистской картины с удовольствием проходятся по нарциссизму и цинизму, присущим известным артистам, а также копаются в том, что обычно скрывается за кадром: в жесткой конкуренции, зависимостях, нервных срывах, трудном процессе перевоплощения в персонажа и конфликтах самовлюбленных звезд экрана с режиссерами. «Главная роль», в которой театральный актер (Оскар Мартинес), лицо крутых блокбастеров (Антонио Бандерас) и креативная постановщица (Пенелопа Крус) меряются своими авторитетностью и тщеславием, – зубастый и искрометный фильм, который понравится всем, кто любит остроумные комедии про киношников.

Главная роль

Двух клоунов Хавьера и Серхио против их воли отправляют на фронт. Там они участвуют в сражениях и пытаются выжить. Вернувшись домой, клоуны с обезображенными лицами становятся врагами – они оба полюбили прекрасную циркачку, и это положило начало их жестокому противостоянию.

Абсурдный кинокомикс «Печальная баллада для трубы» в 2010 году взял «Серебряного льва» за режиссуру на Венецианском кинофестивале. Самая смелая и душераздирающая работа экстравагантного испанского режиссера Алекса де ла Иглесиа, снявшего комедийный фолк-хоррор «Ведьмы из Сугаррамурди», представляет собой историю про цирк, который пытается выжить во времена диктатуры Франко (и после тоже). Двое клоунов, вернувшихся с поля боя и влюбленных в одну девушку, теперь бьются за ее руку и сердце не на жизнь, а на смерть, и их конфликт постепенно становится полномасштабным. Сначала артисты в причудливых костюмах и масках, которые давно слились с их лицами, уничтожают цирк, а затем переключатся на невинных жертв, вставших у них на пути. «Печальная баллада для трубы» – фильм с безумным карнавалом шокирующих сцен, эстетикой треш-хорроров, гротескным отражений темных страниц испанской истории и психологических травм – станет настоящим испытанием даже для самых искушенных зрителей, а также для людей с коулрофобией, ведь клоуны в картине не менее пугающие, чем маньяк Арт в «Ужасающем». И все же творение Иглесиа благодаря своей изобретательности вошло в историю кино – в Венеции его «Балладу» высоко оценил сам Квентин Тарантино.

Печальная баллада для трубы

Главная героиня фильма Мануэла пережила утрату – ее любимый сын Эстебан погиб в автокатастрофе. Разбирая его вещи, женщина узнает, что ее ребенок всегда хотел найти своего отца. Из-за невыносимого горя Мануэла решает исполнить последнюю волю сына и отправляется в Барселону, город своей юности, в которой ее ждет неизбежная встреча с прошлым.

Во многом грустный, трогательный и нежный фильм настоящей легенды испанского кино Педро Альмодовара, в 1999 году удостоившийся приза Каннского кинофестиваля за «Лучшую режиссуру», очень тонко рассказывает о материнстве и попытках героинь найти счастье. «Все о моей матери» – кино, повествование которого построено вокруг мира женщин, с его красотой, болью, испытаниями, горестями и радостями. Одна из лучших картин Альмодовара словно опередила время и (не верится, что фильм снимал мужчина) и представила жизнеутверждающую историю о сестринстве. Женщины в фильме помогают друг другу пройти через сложные испытания и разделяют переживания своих подруг. «Все о моей матери» – артхаусная драма, которая тем не менее будет понятна каждому зрителю, неравнодушному к кино, честно воспевающему жизнь во всем его многообразии.

Все о моей матери

Дипломная работа (1996)

Анхела – студентка киношколы. В качестве темы для своего диплома она выбрала насилие в кинематографе. Девушка хочет разобраться, как жестокость на экране влияет на зрителя. Для своей научной работы Анхела смотрит много фильмов, и однажды к ней в руки попадает кассета, на которой запечатлено убийство студентки с ее факультета, пропавшей несколько лет назад. Героиня начинает собственное расследование и выясняет, что девушка с кассеты – одна из жертв маньяка, орудующего в стенах учебного заведения.

«Дипломная работа» – остросюжетный триллер Алехандро Аменабара, который подарил нам мистических «Других» с Николь Кидман, в 1997 году получил Гран-при Брюссельского фестиваля и целых семь Премий Гойя. Фильм «испанского Хичкока» по достоинству оценили синефилы – одни деликатные и эстетические оммажи на работы Кубрика способны доставить удовольствие. Почти все действие «Дипломной работы» происходит в киношколе, и из-за редкой смены картинки зрителю передается тревожность главной героини и ощущение, что за ней постоянно наблюдают. Триллер Аменабара с выдержанным до финала саспенсом и через историю убийцы олицетворяющий банальность зла, также исследует тему насилия в кино и оставляет открытым вопрос о его допустимости. «Дипломная работа» – один из лучших испанских триллеров в истории, гнетущая атмосфера которого хорошенько потреплет вам нервы.