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Киноафиша Новости Сценарист Дэймон Линделоф прокомментировал отмену своего фильма по «Звездным войнам»

Сценарист Дэймон Линделоф прокомментировал отмену своего фильма по «Звездным войнам»

19 апреля 2023 15:54
Сценарист Дэймон Линделоф прокомментировал отмену своего фильма по «Звездным войнам»

Он назвал свою работу над картиной «делом настоящей любви».

Сценарист Дэймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых») прокомментировал новость о том, что он и Джастин Бритт-Гибсон («В пустыне смерти») больше не работают над новым фильмом из вселенной «Звездных войн», режиссером которого выступает Шармин Обаид («Мисс Марвел»). В новом интервью Variety, состоявшемся на недавней премьере сериала «Миссис Дэвис», он заявил, что разработка этого проекта была для него «делом настоящей любви»:

«Разработка фильма все еще продолжается, но, к сожалению, без меня. Я желаю всей команде удачи. Шармин Обаид — невероятная постановщица, и мне не терпится увидеть, что она придумает».

После ухода Линделофа и Бритта-Гибсона их место занял Стивен Найт, наиболее известный как создатель сериала «Острые козырьки», а также сценарист биографической драмы «Спенсер» и триллера «Грязные прелести». Ранее также было объявлено, что фильм Обаид знаменует собой возвращение Дэйзи Ридли к роли джедая Рей.

Действие развернется через 15 лет после событий «Звездных войн: Скайуокер. Восход». Картина расскажет о поствоенной эпохе, последовавшей за падением Первого ордена, а также попытках Рей возродить Орден джедаев, выполнив обещание, данное ей своему учителю Люку.

Фото: Lucasfilm
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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