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Киноафиша Новости Джонни Депп и Марк Уолберг отказались сняться в «Одиннадцати друзьях Оушена»

Джонни Депп и Марк Уолберг отказались сняться в «Одиннадцати друзьях Оушена»

20 апреля 2023 16:09
Джонни Депп и Марк Уолберг отказались сняться в «Одиннадцати друзьях Оушена»

Актеры впоследствии пожалели.

Серия фильмов о друзьях Оушена входит в число наиболее ярких проектов режиссера Стивена Содерберга, и во многом это заслуга выдающегося актерского состава, в который вошли Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс и многие другие. Но оказывается, что постановщик намеревался привлечь в первую часть еще больше звездных лиц. В новом интервью Entertainment Weekly Клуни рассказал, что от предложений присоединиться к команде «Одиннадцати друзей Оушена» в свое время по разным причинам отказались Джонни Депп, Марк Уолберг и ряд других знаменитостей, о чем они впоследствии горько пожалели:

«В тот период Стивен как раз только что снял «Эрин Брокович» и «Траффик», за режиссуру которых он получил по номинации на «Оскар». Люди действительно хотели работать с ним. Несмотря на это, определенные актеры нам все равно отказали. Да, они это сделали. Некоторые очень известные личности сразу же послали нас по известному адресу. В их число вошли Марк Уолберг, Джонни Депп и кое-то еще. Теперь они сожалеют об этом. А я вот жалею, что снялся в чертовом «Бэтмене и Робине».

Какая партия предназначалась Деппу, Клуни не уточнил, однако уже давно известно, что Уолберга изначально рассматривали на образ карманника Лайнуса Колдуэлла, которого в итоге воплотил Дэймон. Из других интервью известно, что на участие в проекте также претендовали Люк и Оуэн Уилсоны, Юэн Макгрегор, Дэнни Гловер и Брюс Уиллис, который примкнул к франшизе в сиквеле в роли самого себя.

В данный момент режиссер Джей Роуч готовится к съемкам приквела-перезапуска «Оушена», действие которого развернется в 1960 годах, а ведущие роли сыграют Марго Робби и Райан Гослинг.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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