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Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года

6 апреля 2023 14:19
Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года

Киночтение 2023: Совместно с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ Литрес собрали для вас пять кинолент на основе популярных произведений, чтобы вы ничего не пропустили.

«Внутри убийцы», Россия, детектив, триллер

Майк Омер — один из лучших современных писателей в жанре криминального триллера. В этом году его поклонников ждет подарок: экранизация нашумевшего бестселлера New York Times «Внутри убийцы» от режиссера Владимира Мирзоева, известного по сериалу «Топи». Главная героиня Зоя Волгина (в книге Зои Бентли) работает профайлером: всего несколько мелочей могут рассказать ей о личности любого человека. Вместе с сотрудником Следственного комитета Тимофеем Волохом (Тейтум Грей) она оказывается втянута в расследование жуткого дела: маньяк не просто убивает своих жертв, а бальзамирует их и оставляет в людных местах как скульптуры. Никто не сможет разгадать мотивы преступника лучше, чем Зоя, ведь в детстве она и сама столкнулась с серийным убийцей.

Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года

«Задача трех тел», Китай, фантастика, драма

Экранизировать научную фантастику всегда непросто. Тем более, если режиссер берется за культовое произведение, в котором каждая мелочь имеет значение. Сериал основан на одноименной книге китайского писателя Лю Цысиня, ставшей лауреатом премии «Хьюго» как лучший фантастический роман года. «Задача трех тел» — история, в которой зритель увидит сразу несколько временных линий и столкнется с пугающими теориями о существовании внеземных цивилизаций. По сюжету нанотехнолог Ван Мяо сталкивается со странными экспериментами в науке и их последствиями: ученые по всему миру совершают самоубийства, решив, что предел познания Вселенной достигнут. Принимая участие в расследовании, мужчина внезапно понимает, что ему мерещатся цифры с обратным отсчетом. Кто и почему пытается остановить научный прогресс на Земле? И причем здесь загадочная компьютерная игра?

Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года

«Перри Мейсон», США, детектив

Перри Мейсон — персонаж серии книг Эрла Гарднера — одного из самых издаваемых писателей США, чьи произведения давно стали классикой американского детектива. Первый роман о приключениях харизматичного адвоката вышел в 1933 году и с тех пор неоднократно экранизировался. В этом году его поклонников ждет второй сезон одноименного сериала, спродюсированного Робертом Дауни-мл. Важно понимать, что эта версия далека от книжного канона и посвящена периоду жизни Мейсона во времена Великой депрессии, когда он, по задумке создателей, еще работал частным сыщиком. 1930-е, Лос-Анджелес. Жизнь главного героя летит под откос: развод с женой, проблемы с алкоголем и скучная работа, на которой приходится заниматься выслеживанием неверных супругов. Все меняется, когда ему предлагают расследовать убийство младенца местного бизнесмена. Теперь Мейсон оказывается втянут в опасное дело, в котором явно замешана религиозная секта.

Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года

«Вилли Вонка», США, Канада, мюзикл, фэнтези

Первое, что приходит на ум при упоминании Вилли Вонки — культовая экранизация Тима Бертона. Джонни Деппу удалось сыграть эксцентричного владельца шоколадной фабрики так, что его персонаж стал, пожалуй, каноном. Тем интереснее посмотреть, как справится с этой сложной ролью Тимоти Шаламе. Кроме того, у новой экранизации по мотивам книги Роальда Даля подобралась сильная команда: режиссерское кресло занял Пол Кинг, знакомый всем по «Приключениям Паддингтона», а продюсером киноленты выступил Дэвид Хейман («Однажды в Голливуде», «Мальчик в полосатой пижаме», несколько частей «Гарри Поттера» и другие проекты). Фильм станет приквелом романа и расскажет о жизни молодого Вилли Вонки перед открытием самой безумной шоколадной фабрики.

Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года

«Последнее, что он мне сказал», США, триллер

«Последнее, что он сказал мне» — роман популярной американской писательницы Лоры Дейв и бестселлер №1 по версии New York Times. Такой захватывающий триллер не мог остаться без экранизации, поэтому совсем скоро выйдет телесериал, главные роли в котором исполнят Дженнифер Гарнер и Николай Костер-Вальдау. Кстати, сценарий для него адаптирует сама писательница. Главная героиня Ханна оказалась в запутанной ситуации: дом переворачивает вверх дном ФБР, а ее муж Оуэн таинственно исчез, оставив записку с просьбой защитить Бейли, дочь от первого брака. Ситуация выглядит так, что девочке, оставшейся еще в детстве без матери, грозит смертельная опасность, а Ханна — единственная, кто может ее защитить. Теперь женщине придется наладить контакт с угрюмой шестнадцатилетней падчерицей и заодно выяснить, куда пропал любимый супруг.

Почитать и посмотреть: 5 любопытных экранизаций этого года

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Мария Бабаева
Мария Бабаева
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