«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии

Кто из нас хоть раз не мечтал об актерской карьере, глядя на успешных и богатых звезд, то и дело мелькающих на экранах? Однако актерская профессия — это не только любовь зрителей и свет софитов, а путь к славе зачастую полон неудач и разочарований.

Успех сериала Федора Бондарчука « Псих », снятого по сценарию Паулины Андреевой , сподвиг творческий тандем на создание еще одного проекта. Новый сериал Бондарчука и Андреевой «Актрисы» на примере трех героинь познакомит зрителей с изнанкой актерской профессии и расскажет, через какие трудности проходят актеры для достижения долгожданной славы и признания. События сериала разворачиваются в разные временные периоды, с промежутками в три года, чтобы показать, как за такой срок может измениться жизнь героев. В ролях — Светлана Ходченкова , Полина Пушкарук , Лолита Милявская, Алексей Макаров , Евгения Добровольская .

Актрисы (Фото: Art Pictures Motion)

Главная героиня в исполнении Лены Трониной — молодая девушка Саша Зорина, в детстве сыгравшая громкую роль в неонуарном триллере, а теперь подрабатывающая в центре психологической помощи. Помимо карьерных неудач, она также страдает от проблем с алкоголем. После очередного запоя Саша обнаруживает, что целый месяц жизни пропал из ее памяти. Пытаясь восстановить события, девушка встречается с разными людьми, в том числе из актерского прошлого, и пытается вернуться в профессию.

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Аврора

Черная комедия, в которой Николас Кейдж играет самого себя — некогда успешного актера, у которого уже давненько не было стоящих ролей. Однажды Кейдж получает приглашение на день рождения богача Хави Гутьерреса, который является большим поклонником актера. Кейдж находит со своим почитателем общий язык, но неожиданно узнает, что его новый приятель — опасный преступник, за которым охотятся агенты ЦРУ.

Невыносимая тяжесть огромного таланта

Сатирическая комедия с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях. Эксцентричный богач Умберто Суарес решает увековечить свое имя и снять фильм. Он покупает права на экранизацию книги нобелевского лауреата, нанимает модного артхаусного режиссера Лолу Куэвас и приглашает на главные роли голливудского любимца Феликса Риверо и театрального актера, сноба Ивана Торреса. Между героями то и дело вспыхивают конфликты, связанные с разницей мировосприятия и подходов к актерскому мастерству, и съемки шедевра оказываются под угрозой.

Главная роль

Ностальгический фильм Квентина Тарантино о Голливуде 1960-х с Леонардо ДиКаприо , Брэдом Питтом и Марго Робби в главных ролях. Вышедший в тираж актер Рик Далтон — звезда вестернов — тяжело переживает потерю популярности, в то время как его дублер Клифф Бут безуспешно пытается найти себе место в новом кинематографе. По стечению обстоятельств именно этой парочке предстоит предотвратить громкую трагедию 1969 года, случившуюся в самом центре «фабрики грез».

Однажды в… Голливуде

Драмеди Жоры Крыжовникова с Александром Петровым , Андреем Бурковским и Юлией Александровой . Братья Егор и Лев — актеры, но их судьбы сложились совершенно по-разному. Егор — любимец публики и звезда популярного сериала, он живет на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает. Лев ведет передачу на кабельном канале и пытается свести концы с концами, чтобы обеспечить беременную жену и двоих детей. Когда у Егора диагностируют ВИЧ, у Льва появляется шанс занять место брата.

Звоните ДиКаприо!

Снятая одним кадром трагикомедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту , получившая «Оскар» за лучший фильм. Некогда популярный актер Ригган Томсон в исполнении Майкла Китона , пытаясь избавиться от амплуа прославившей его роли супергероя Бёрдмэна, принимается за театральную постановку, чтобы доказать всем, и самому себе в первую очередь, что он по-настоящему талантливый актер. И без того непростую задачу то и дело будут осложнять его дочь, недавно прошедшая курс лечения от наркозависимости, эксцентричный актер, устраивающий дебош прямо на сцене, и новая подружка Риггана.

Бёрдмэн

Комедия Джоэла и Итана Коэнов с Джорджем Клуни , Ченнингом Татумом и Скарлетт Йоханссон . Действие происходит в Голливуде 1950-х и разворачивается вокруг фигуры продюсера Эдди Мэнникса, который пытается отыскать пропавшую прямо со съемочной площадки звезду масштабной исторической драмы, попутно решая сотни мелких проблем, связанных с актерскими причудами, несговорчивостью инвесторов и журналистскими слухами.

Да здравствует Цезарь!

Камерная драма Оливье Ассайаса с Жюльетт Бинош , Кристен Стюарт и Хлоей Грейс Морец в главных ролях. Успешная актриса Мария Эндерс, чья карьера более двадцати лет назад началась с роли в громком спектакле и его киноверсии, получает предложение сыграть в новой постановке этой же пьесы, но уже другую, возрастную роль. Готовясь к роли, Мария вместе со своей ассистенткой решает на некоторое время остаться в Швейцарии, где жил драматург, написавший пьесу.

Зильс-Мария

Тост из Лондона (2012)

Британская комедия об актере Стивене Тосте, который считает себя невероятно успешным и талантливым актером, несмотря на то что всю жизнь играет в откровенно второсортных фильмах и спектаклях. Тост пытается наладить личную жизнь (что у него не особо-то получается) и то и дело попадает в неловкие ситуации, связанные с его профессией.