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Киноафиша Новости Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» имеет шанс собрать в мировом прокате $1 млрд

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» имеет шанс собрать в мировом прокате $1 млрд

21 апреля 2023 14:16
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» имеет шанс собрать в мировом прокате $1 млрд

На данный момент сборы картины составляют $724 млн.

Анимационный блокбастер Universal и Illumination «Братья Супер Марио в кино» имеет все шансы стать первым кинопроектом 2023 года, которому покорится в прокате заветная миллиардная планка. Несмотря на прохладный прием со стороны критиков, рядовые зрители продолжают с неугасающим энтузиазмом раскупать билеты на сеансы, благодаря чему глобальные сборы картины за полные две недели достигли $724 млн. В американском прокате мультик заработал за данный период $366 млн и это, разумеется, далеко не предел. Если ажиотаж продолжит держаться на нынешнем уровне, то покорение желанного коммерческого рубежа может состояться еще до майских праздников, но после внимание аудитории должно переключиться на третью часть «Стражей Галактики».

Если штурм миллиарда все-таки состоится, то экранизация видеоигры «Супер Марио» станет третьим проектом студии Illumination, которому покорился данный барьер. До этого такую сумму удалось заработать только мультфильмам «Гадкий я 3» ($1,032 млрд) и «Миньоны» ($1,157 млрд). Почти получилось это также у «Гадкого я 2» ($975 млн) и «Миньонов: Грювитация» ($939 млн).

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» уже стал самой кассовой киноадаптацией видеоигры в истории, легко превзойдя показатели «Варкрафта» ($439 млн), «Детектива Пикачу» ($433 млн), «Рэмпейдж» ($428 млн), «Соника в кино 2» ($405 млн) и «Анчартед: На картах не значится» ($401 млн).

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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