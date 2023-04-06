Приянка Чопра Джонас сыграет с Джоном Синой и Идрисом Эльбой в боевике Ильи Найшуллера

Новый фильм будет представлять собой смесь «Самолета президента» и «Успеть до полуночи».

По информации Deadline, Приянка Чопра Джонас («Белый тигр»), Джон Сина («Форсаж 9») и Идриса Эльба («Лютер: Павшее солнце») присоединились к актерскому составу нового фильма Ильи Найшуллера, получившего название «Главы государств» (Heads of State).

Подробности сюжета пока что держатся в секрете, но фильм позиционируется как смесь боевиков «Самолет президента» (1997) и «Успеть до полуночи» (1988).

Сценарий написали Джош Аппелбаум («Миссия невыполнима: Протокол Фантом») и Андре Немец («Меломанка»). Автором первоначальной идеи является Харрисон Куи. Функции продюсеров выполняют руководитель студии DC Питер Сафран («Я хочу вернуть тебя») и Джон Рикард («Миротворец»). Исполнительными продюсерами ленты выступают Сина, Эльба и Маркус Вишиди («Зазам! Ярость богов»). Разработкой проекта занимается Amazon Studios.

Съемки Heads of State стартуют в мае этого года.

Найшуллер — российский режиссер, наиболее известный по экшен-фильмам «Хардкор» и «Никто», а также нескольким музыкальным клипам для групп Biting Eldows и «Ленинград».

Heads of State не станет для Чопры Джонас первым опытом сотрудничества с Amazon Studios. В настоящее время актриса также работает с компанией над шпионским сериалом «Цитадель», где исполняет главную роль в паре с Ричардом Мэдденом («Игра престолов»). Премьера «Цитадели» намечена на 28 апреля. В ближайшем будущем Чопра Джонас также появится в мелодраме «Люби снова», которая выйдет на экраны 10 мая.