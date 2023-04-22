7 нелепых ошибок в экранизации Гарри Поттера, которые заметят только те, кто читал книги

Фильмы о Гарри Поттере по-прежнему любят и пересматривают миллионы фанатов волшебного мира со всех уголков света, но не все поклонники оригинальных книг согласны с той трактовкой сюжета, которую выбрали создатели кинофраншизы – столько ляпов и нелепых ошибок не допускал, наверное, никто.

Вот лишь некоторые из них:

Случайное распределение первокурсников (Гарри Поттер и Философский камень)

Наверное, самое странное решение создателей киносерии. В первом фильме церемония распределения первокурсников не идет в алфавитном порядке, как описано в книгах. В принципе, это было бы нормально, но список имен, который зачитывает профессор Макгонагалл, кажется, лишен любой логики: сначала идет Гермиона Грейнджер, затем вдруг Драко Малфой, после него Сьюзан Боунс, Рональд Уизли и в самом конце Гарри Поттер. Остальные первокурсники, участвовавшие в церемонии распределения, полностью игнорируются.

Трех главных героев и их будущего соперника Драко Малфоя показали из-за того, что они важны для сюжета. А вот со Сьюзан всё немного интереснее.

Мало кто знает, что роль Сьюзан Боунс исполнила Элеонор Коламбус, дочь режиссера "Гарри Поттера и Философского камня" Криса Коламбуса. Похоже, именно поэтому девочка получила свои пять минут славы.

Оливер Вуд не знает правил квиддича (Гарри Поттер и Философский камень)

Абсурд, но это правда. Версия Оливера Вуда из фильма, в отличие от его книжного аналога, не знает основных правил квиддича. А ведь он капитан команды Гриффиндора!

В сцене, где Оливер объясняет Гарри все нюансы самой популярной волшебной игры, происходит странная вещь: Вуд утверждает, что если Гарри поймает снитч, его команда выиграет. На самом деле это не так.

Согласно правилам квиддича, за поимку золотого снитча команда получает 150 очков, но это не всегда означает победу. Ведь команда-соперник может заработать достаточное количество голов в течение игры и победить по очкам.

Судьба Принца-Полукровки остается неизвестной (Гарри Поттер и Принц-полукровка)

В шестом фильме Гарри находит учебник по зельеварению, который когда-то принадлежал некоему Принцу-Полукровке. По мере развития сюжета мы понимаем, что бывший владелец книги обладал отличными знаниями по предмету. Он также оставил важные заметки на страницах книги, которые помогли Гарри добиться успеха на занятиях Слизнорта.

В финале фильма мы узнаем, что под именем Принца-Полукровки скрывался Северус Снейп, но объяснение на этом и заканчивается. Создатели фильма не разъясняют, почему бывший руководитель факультета Слизерин выбрал такое имя и что оно в конечном итоге означает.

Согласно первоисточнику, отец Снейпа был магглом, а мать – волшебницей с фамилией Принц. Эта маленькая, но важная деталь в биографии темного волшебника имеет ключевое значение для понимания его характера, который, к сожалению, в фильме раскрыт далеко не полностью.

Гриффиндорская символика на Джеймсе и Сириусе (Гарри Поттер и Дары Смерти)

В одном из флэшбеков, показанных в заключительных частях киносерии, можно увидеть маленьких Джеймса, Сириуса и Лили. В частности, в одной из сцен нам показывают воспоминания Северуса Снейпа о его первом дне в Хогвартсе. Дети сидят за столом, наблюдая за традиционной церемонией распределения. Но здесь возникает расхождение: Джеймс и его лучший друг Сириус уже носят галстуки с расцветкой Гриффиндора, а ведь распределение едва началось!

Похоже, создатели франшизы просто забыли об этой детали, но фанатам книг от такой невнимательно было, конечно, досадно.

Цвет глаз Гарри не совпадает с цветом глаз его матери (все фильмы серии)

Фанаты волшебного мира неоднократно критиковали сценаристов за то, что в каноне глаза Гарри Поттера зеленые, а в фильме – голубые.

К сожалению, во время съемок первого фильма выяснилось, что у Дэниела Рэдклиффа – реакция на контактные линзы, и в конечном итоге было решено их не использовать. Это было бы нормально, но мать главного героя в фильмах — Лили Эванс — с карими глазами.

Было бы логично выбрать актрису с голубыми глазами, такими же, как у Рэдклиффа, но, похоже, создатели киносерии решили просто проигнорировать эту мелкую деталь. Хотя это чрезвычайно важный элемент истории. Как минимум из-за того, что персонажи в фильмах продолжают напоминать Гарри Поттеру, что "у него глаза матери".

Гермиона нарушает самое важное правило Хогвартса (Гарри Поттер и Философский камень)

Ирония заключается в том, что самая образцовая ученица Хогвартса, Гермиона Грейнджер, нарушает самое важное правило школы в свой первый день, когда встречает Гарри и Рона в поезде. Заметив, что очки главного героя держатся на честном слове и клейкой ленте, девочка решает починить их простым заклинанием Репаро.

Удивительно, что ни один из взрослых волшебников в поезде даже не пытается отчитать ее. Ведь Гермиона, которая успела прочитать все учебники, должна была знать, что в любых обстоятельствах магию использовать за пределами стен Хогвартса нельзя.

Гарри так и не починил свою палочку (Гарри Поттер и Дары Смерти)

В конце последней книги Гарри использует Бузинную палочку, чтобы починить свою собственную, после чего он идет к могиле Дамблдора и возвращает палочку законному владельцу. В фильме, однако, главный герой просто ломает один из Даров Смерти пополам и… выкидывает.