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Киноафиша Новости «Жуй жовку, пей газировку»: Киноафиша приглашает на премьеру 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

«Жуй жовку, пей газировку»: Киноафиша приглашает на премьеру 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

19 апреля 2023 21:31
«Жуй жовку, пей газировку»: Киноафиша приглашает на премьеру 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Посмотрите первыми продолжение одного из лучших российских сериалов.

27 апреля в кинотеатре «Мираж на Большом» покажут премьерный эпизод долгожданного 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». На показе будут лично присутствовать креативный продюсер и автор сценария Александр Белов, а также актеры: Егор Губарев (Санька), Егор Абрамов (Вовка), Федор Рощин (Илья), Валентина Ляпина (Женя), Никита Павленко (Витя), Артур Бесчастный (Виталик), Федор Федотов.

Зрители наконец-то узнают, что произошло с главными персонажами сериала спустя 2 года после недавних событий. На дворе 1996 год, разгар предвыборной кампании Бориса Ельцина «Голосуй, или проиграешь». Но героям нет дела до политики, им нужно устраивать свою личную жизнь, защищать близких и сражаться за место под солнцем во времена лихих 90-х.

В новом сезоне появится и новый антагонист – криминальный авторитет Вася. В погоне за легкими деньгами он подсаживает жителей Тулы на тяжелые наркотики.

Участники Киноклуба смогут раньше всех увидеть, как за 2 года изменились любимые герои – Санька, Женя, Вовка, Малая, Надежда и другие. Бронируйте места на странице клуба.

Напомним, что онлайн-премьера 3-го сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится 4 мая на видеоплатформе Premier.

Киноафиша.инфо
Киноафиша.инфо
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