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Киноафиша Новости Звезда «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в новом фильме Роберта Земекиса

Звезда «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в новом фильме Роберта Земекиса

11 апреля 2023 15:22
Звезда «Джентльменов» Мишель Докери сыграет в новом фильме Роберта Земекиса

Картина будет представлять собой революционную одиссею сквозь время и память.

В актерском составе многообещающей научно-фантастической драмы Роберта Земекиса «Здесь» произошло еще одно пополнение. Как сообщает Deadline, к касту картины присоединилась звезда «Джентльменов» и сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери.

На ведущие роли в ленте утверждены Том Хэнкс и Робин Райт, ранее снимавшиеся вместе у режиссера в «Форресте Гампе». В остальной исполнительский ансамбль вошли Пол Беттани, Келли Райлли, Гарри Маркус и Лесли Земекис. В основу сюжета лег одноименный иллюстрированный роман Ричарда МакГуайра, адаптацией которого Земекис занимался совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона»).

Картину позиционируют «революционной одиссеей сквозь время и память». Действие развернется в рамках одной локации в Новой Англии, на территории которой построили большой дом. Данное здание становится своеобразным сейфом для личных историй целого ряда поколений людей. В фильме будет затронуто далекое прошлое, настоящее и будущее. Подробности персонажей и ролей пока не разглашаются.

Прокатом на территории США займется студия Sony Pictures. «Здесь» еще не получил дату премьеры, но предполагается, что кинотеатральный релиз состоится до конца этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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