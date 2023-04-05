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Киноафиша Новости Лишь 37% зрителей из США досмотрели первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Лишь 37% зрителей из США досмотрели первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

5 апреля 2023 15:25
Лишь 37% зрителей из США досмотрели первый сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Шоу не удалось добиться «устойчивых» показателей популярности.

Согласно данным The Hollywood Reporter, лишь 37% зрителей в США досмотрели первый сезон фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти» до конца.

Еще с первого дня трансляции «Властелин колец: Кольца власти» стал одним из популярнейших проектов Amazon Studios. По доступной информации, премьера шоу привлекла внимание 25 млн зрителей. После окончания сезона глава телевизионного отдела студии Вернон Сандерс сообщил о том, что шоу привлекло около 100 млн человек, а общее время просмотров сериала составило 24 млрд минут, что сделало «Властелин колец: Кольца власти» самым «самым просматриваемым шоу Amazon в истории».

Однако, если верить THR, до финала сезона продержались лишь чуть больше трети его американских зрителей. На международном рынке показатели сериала оказались чуть выше: во всем мире целиком сериал посмотрели 45% аудитории. Традиционно популярность телепроекта считается «устойчивой», если до его финала добираются по крайней мере 50% от изначального числа зрителей, однако даже такие показатели не признаются идеальными.

THR отмечает, что эта информация была получена от инсайдеров внутри самой Amazon. Однако генеральный директор студии Дженнифер Салке в разговоре с журналистами заявила, что компания не считает неспособность шоу удержать зрителей большой проблемой:

«Публикация этих данных — это простое желание изобразить достижения сериала в негативном свете. Они не отражают настроений внутри компании. Это огромная возможность для нас. Первый сезон потребовал большой подготовки».

Она добавила, что второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» станет масштабнее и драматичнее предшественника.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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