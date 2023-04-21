В Гатчине состоится первый Международный фестиваль байкерского кино

29 и 30 апреля в живописном городке Гатчина Ленинградской области состоится первый Международный фестиваль байкерского кино, организованный клубом The Hooligans MC. Это уникальное мероприятие, не имеющее аналогов в России и за ее пределами, призвано объединить в одном месте настоящих энтузиастов мотоспорта и тех, кто только думает о том, чтобы приобщиться к байкерской культуре. Вход на фестиваль — абсолютно бесплатный для всех желающих.

Гостей мероприятия ждет богатая программа, наполненная ревом моторов, духом свободы и, конечно же, кино. В конкурсной программе примут участие десятки мотоклубов, блогеров и кинематографистов из России, Европы и СНГ. Два дня на площадках фестиваля будут проходить показы фильмов, снятых как самими байкерами, так и профессиональными режиссерами. На данный момент в число участников, отправивших свои работы на смотр, уже вошли знаменитый петербургский путешественник Павел Кобяк, рок-музыкант Гарик Сукачев, блогер и фотограф Сергей Сухов и многие другие.

Конкурсанты будут соревноваться за призы в трех номинациях:

Лучшее видео от мотоклубов;

Лучшее видео о путешествии;

Лучшая профессиональная работа.

Судить представленные картины предстоит выдающимся деятелям мира мотокультуры и кино. В их числе — звезда сериала «Ментовские войны» Александр Устюгов, создатель знаменитого сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилл Капица, автор портала «Мотобратан» Алексей Ветер и организатор Baltic Rally Игорь Щербаков. Также в судейский состав фестиваля входят:

Олег Капкаев (ведущий «Моторадио»);

Иван Мережко (режиссер «Найти мужа Дарье Климовой»);

Илья «Чёрт» Кнабенгоф (лидер группы «Пилот»);

Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»);

Валерий Скородед (лидер группы «Монгол Шуудан»);

Павел Кобяк (создатель туристического проекта «Сел и поехал»);

Блондинка Таня (ведущая «Нашего радио»);

Анастасия Дьяченко («Телеканал 78»);

Сергей Сухов (тревел-блогер);

Катя Райская (режиссер комедии «Второе счастье, или кино за 40 часов»).

В свободное от просмотров время гости смогут посетить уличный фуд-корт, представительства мотоклубов со всей России, выставку мототехники с обустроенной фотозоной и выступления профессиональных спортсменов. Атмосферный вечер также скрасят живые вступления рок-групп Bears Rock, «Кора», «Котлетное Бюро», «Средь Серых Стен» и других коллективов.

Первый Международный фестиваль байкерского кино стартует 29 апреля в 16:00 на площади у гатчинского городского Дома Культуры (проспект 25 Октября, 1). После торжественного открытия гостям будет предложено посетить следующие программы показов:

17:30-20:00 — Конкурсная программа и показ байкерского кино.

20:00-02:00 — Культовое байкерское кино.

30 апреля показы фильмов-конкурсантов возобновятся в 11:00. В 16:00 состоится церемония закрытия фестиваля, сопровождающаяся награждениями победителей, а также выступлениями организаторов и жюри.

После плотного двухдневного погружения в байкерскую жизнь посетители мероприятия смогут и сами сесть за руль «железного коня», поскольку завершение Международного фестиваля байкерского кино ознаменует собой открытие мотосезона 2023.