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Киноафиша Новости Элайджа Вуд настороженно принял новость о новых фильмах по «Властелину колец»

Элайджа Вуд настороженно принял новость о новых фильмах по «Властелину колец»

16 апреля 2023 23:57
Элайджа Вуд настороженно принял новость о новых фильмах по «Властелину колец»

Актер считает, что главной мотивацией студии является заработок.

Недавно студия Warner Bros. объявила о планах выпустить новые фильмы по вселенной «Властелина колец», однако из всех причастных к оригинальной трилогии мнением на этот счет сразу же поделился лишь режиссер Питер Джексон. Теперь свои мысли по данному поводу озвучил Элайджа Вуд. В свежем интервью журналу GQ исполнитель роли Фродо Бэггинса признался, что настороженно принял новость о расширении франшизы, однако актер не исключает, что из задумки действительно может получиться нечто интересное:

«Я очарован и взволнован. Надеюсь, новые фильмы будут хорошими. Честно говоря, я удивился такому ходу событий, но не знаю даже почему. Ведь очевидно, что рано или поздно новые проекты все равно бы появились. Разумеется, все это делается ради заработка больших денег. Вряд ли руководителями студии движет желание сделать выдающееся произведение искусства. Опять же, не хочется никого обижать, потому что речь ведь идет о коммерческом кино. Но ведь из коммерции тоже может родиться великое искусство. Эти вещи не являются взаимоисключающими».

В качестве подтверждения своих слов артист упомянул оригинальную трилогию Джексона. По словам Вуда, первые три части являются образцовым примером сочетания коммерческого кинематографа и страстной любви режиссера к знаменитым произведениям Дж. Р. Р. Толкина.

Ближайшим проектом студии по Средиземью является полнометражный мультфильм «Властелин колец: Война рохирримов». Релиз анимационной ленты намечен на 12 апреля 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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