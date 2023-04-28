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Стартовали съемки заключительных эпизодов сериала «Сергий против нечисти»

28 апреля 2023 15:12
Стартовали съемки заключительных эпизодов сериала «Сергий против нечисти»

В новых сериях бывшему священнику серию придется столкнуться с Бабой Ягой, Лихом Одноглазым и гулями.

Стриминговый сервис KION и кинокомпания LOOKFILM объявили о старте съемок финальных серий сериала «Сергий против нечисти». Главные роли исполняют Роман Маякин («Порт»), Лукерья Ильяшенко («Химера»), Дмитрий Куличков («Заключение»), Ирина Розанова («Гром: Трудное детство») и Елена Подкаминская («Ева, рожай!»).

Сериал повествует о бывшем священнике Сергии (Маякин), который борется с темными силами на улицах современной Москвы. Объединив силы со следователем Катей (Ильяшенко), герой бросает вызов самым страшным созданиям из народных сказаний — Кощею, Баюну, Вию и другими чудовищами.

Стартовали съемки заключительных эпизодов сериала «Сергий против нечисти»Стартовали съемки заключительных эпизодов сериала «Сергий против нечисти»Стартовали съемки заключительных эпизодов сериала «Сергий против нечисти»

По сюжету, капитан Кракин (Куличков) попадает в мир нечисти, а Сергий, Катя и Тетушка (Розанова) побеждают Вия. Но их радость длится недолго, поскольку вскоре герои выясняют, что кто-то из них сам стал высшей злой силой. Теперь они вынуждены постоянно подозревать неладное в себе и близких. В то же время с Катей приключается беда, из-за чего Сергий решается пойти на самую отчаянную меру и заключить сделку с коварной Бабой Ягой. Этот шаг приведет к разногласиям между Сергием и Катей.

Режиссером сезона выступает Андрей Волгин, наиболее известный по фильмам «Балканский рубеж» и «Танцы насмерть». По его словам, новые серии будут в первую очередь посвящены отношениям между Сергием и Катей. Кроме того, зрители увидят новых устрашающих монстров, в том числе Лихо Одноглазое, гулей и джиннов-ифритов.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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