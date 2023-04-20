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Киноафиша Новости Вышел трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры»

Вышел трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры»

20 апреля 2023 16:25
Вышел трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры»

В ролике показали встречу с суровыми клингонами.

Потоковый сервис Paramount+ выпустил тизер-трейлер второго сезона фантастического сериала «Звездный путь: Странные новые миры», в котором бравая команда капитана Пайка снова отправилась на встречу неизведанному. Несмотря на стандартный хронометраж, представленный ролик смонтирован таким образом, что никаких значительных деталей по части сюжета в нем не раскрывают. Вместо этого создатели продемонстрировали массу завлекающих сцен. Свежие эпизоды приключенческой космооперы начнут выходить на стриминге с 15 июня.

В продолжении шоу экипаж легендарного галактического лайнера «Энтерпрайз» под предводительством Кристофера Пайка (Энсон Маунт) и Спока (Итан Пек) отправляются в очередное удивительное путешествие по уголкам необъятной галактики. Исходя из трейлера, в сериале сохранился баланс приключенческого боевика, комедии и романтики. Вместе с тем главных героев ожидает встреча с брутальными клингонскими воинами.

Продюсерами выступают креативный руководитель всей телевселенной Акива Голдсман и шоураннер Генри Алонсо Майерс («Волшебники»). В основной актерский состав также входят Пол Уэсли, Ребекка Ромейн, Кристина Чонг, Бабс Олусанмокун, Джесс Буш, Мелисса Навия и другие.

Фото: Paramount+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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