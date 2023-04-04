Появились первые кадры с Томом Холландом и Амандой Сайфред из сериала «Переполненная комната»

Стрим-сервис Apple TV+ представил первые кадры из многосерийной антологии с Томом Холландом «Переполненная комната», основанной на знаменитой книге Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Вместе с центральной звездой на представленных изображениях запечатлены Аманда Сайфред и Эмми Россам. Также была объявлена официальная дата премьеры — первые три эпизода психологического триллера выйдут на стриминге 9 июня, после чего серии будут выходить в стандартном еженедельном формате вплоть до 28 июля.

Первый сезон вдохновлен историей знаменитого преступника с диссоциативным расстройством идентичности, в голове которого умещались 24 отдельные личности. В центре сюжета окажется Дэнни Салливан (Холланд) — экранная копия Миллигана. Он попадет за решетку после стрельбы на улицах Нью-Йорка в 1979 году, а его судьба будет изображена через серию интервью со следователем-психологом Рай Гудвин (Сайфред). Во время этих бесед Дэнни по кусочкам раскрывает элементы своего прошлого, которые сформировали его сущность и привели туда, где он находится. Россам сыграла мать главного героя.

Шоураннером выступает Акива Голдсман («Игры разума»). Главным постановщиком является Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины») — он снял несколько серий, включая пилотную. Также в режиссерскую команду вошла Мона Фастволд Лерче («Мир грядущий»). В актерский состав также вошли Саша Лэйн, Кристофер Эбботт, Левон Турман-Хоук, Уилл Чейз, Энрике Сага, Томас Садоски, Сэм Вартоломеос, Лайла Робинс, Эмма Лейрд и Джейсон Айзекс.