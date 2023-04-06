Орландо Блум снимется в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут»

Орландо Блум подписался на участие в новом многосерийном проекте. Согласно Deadline, звезда «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» договорился насчет главной роли в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут». Проектом занимается медиагигант Amazon.

С Amazon у Блума давние партнерские отношения, поэтому, помимо ведущей роли, он выступит в качестве исполнительного продюсера. Ранее артист работал со стримером над двумя сезонами дорогостоящего неовикторианского фэнтези-детектива «Карнивал Роу».

В центре сюжета «Там, где тебя ждут» — американский лингвист Дэниел Салливан (Блум), у которого очень непростая судьба. Он коренной житель Нью-Йорка, с некоторых пор проживающий в глуши Ирландии. У протагониста есть дети, которых он не видит, и отец из Калифорнии, но не близкий ему по духу, а также супруга Клодетт — бывшая англо-французская кинозвезда, превратившаяся в затворницу. Жена Салливана имеет склонность наставлять пистолет на любого, кто пересечет порог их дома. В местной деревне герои наладили идеальный быт и тихо проводят будни до тех пор, пока некая тайна из прошлого не поставит их тщательно выстроенное настоящее под угрозу.

Сценарий напишет Сюзанн Хиткот, ранее выступившая шоураннером третьего сезона «Убивая Еву».