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Киноафиша Новости Орландо Блум снимется в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут»

Орландо Блум снимется в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут»

6 апреля 2023 16:14
Орландо Блум снимется в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут»

Актер сыграет лингвиста-затворника.

Орландо Блум подписался на участие в новом многосерийном проекте. Согласно Deadline, звезда «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец» договорился насчет главной роли в сериале по роману Мэгги О’Фаррелл «Там, где тебя ждут». Проектом занимается медиагигант Amazon.

С Amazon у Блума давние партнерские отношения, поэтому, помимо ведущей роли, он выступит в качестве исполнительного продюсера. Ранее артист работал со стримером над двумя сезонами дорогостоящего неовикторианского фэнтези-детектива «Карнивал Роу».

В центре сюжета «Там, где тебя ждут» — американский лингвист Дэниел Салливан (Блум), у которого очень непростая судьба. Он коренной житель Нью-Йорка, с некоторых пор проживающий в глуши Ирландии. У протагониста есть дети, которых он не видит, и отец из Калифорнии, но не близкий ему по духу, а также супруга Клодетт — бывшая англо-французская кинозвезда, превратившаяся в затворницу. Жена Салливана имеет склонность наставлять пистолет на любого, кто пересечет порог их дома. В местной деревне герои наладили идеальный быт и тихо проводят будни до тех пор, пока некая тайна из прошлого не поставит их тщательно выстроенное настоящее под угрозу.

Сценарий напишет Сюзанн Хиткот, ранее выступившая шоураннером третьего сезона «Убивая Еву».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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