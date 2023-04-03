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Киноафиша Новости Стало известно, где пройдут съемки второго сезона сериала «Одни из нас»

Стало известно, где пройдут съемки второго сезона сериала «Одни из нас»

3 апреля 2023 14:01
Стало известно, где пройдут съемки второго сезона сериала «Одни из нас»

Производство пройдет в стране с выгодными налоговыми льготами.

Прояснилась важная производственная деталь второго сезона сериала «Одни из нас». Как сообщает Deadline, съемки продолжения постапокалиптической драмы HBO пройдут в Ванкувере. Канада славится своими выгодными налоговыми льготами, потому голливудские кинопроекты там снимаются весьма часто.

О сроках начала съемок пока ничего неизвестно, но, исходя из различных комментариев Беллы Рэмзи и Педро Паскаля, производство новых эпизодов может стартовать в конце этого или в начале следующего года.

В следующем сезоне будет показан дальнейший путь Джоэла и Элли по руинам цивилизации, охваченной грибковой инфекцией. В финале первого сезона Джоэлу пришлось выбирать между жизнью Элли и будущем человечества. Сделав нелегкий выбор, вместе с девочкой он покинул лагерь «Цикад». Вдвоем они отправились к заснеженной общине, где проживает Томми (Гэбриел Луна). По словам шоураннера Крэйга Мэйзина («Чернобыль») и создателя оригинальной видеоигры Нила Дракманна, они начали выстраивать почву для второго сезона еще во время работы над первым. Авторы сериала пообещали, что в предстоящем сезоне будет гораздо больше столкновений с инфицированными.

Ориентировочные сроки выхода второго сезона: конец 2024 или начало 2025 года.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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