Добро пожаловать на новое страшное испытание: вышел трейлер хоррора «Игра оборотня»

В сети появился трейлер хоррора Werewolf Game («Игра оборотня»), основанного на одноименной популярной командной игре, также известной под названием «Мафия». Главные роли в фильме сыграли Тони Тодд («Кэндимен»), Лидия Херст («Монстр: Начало»), Бай Лин («Легионер: Беги или умри»), Тила Данн («Приятные хлопоты») и Роберт Пикардо («Квантовый скачок»).

В центре сюжета — двенадцать совершенно незнакомых людей, похищенных таинственным маньяком по прозвищу Судья (Тодд). Убийца предлагает своим жертвам сыграть в собственный аналог «Мафии» с реальными смертями и расправами. Небольшой группе отобранных игроков предстоит втайне убивать остальных участников состязания до тех пор, пока они не достигнут с ними паритета. «Мирные» игроки в свою очередь должны путем голосования отбирать тех, кого они подозревают в убийствах, и казнить их. В ролике показан Судья, приветствующего своих жертв зловещим голосом, а также нескольких участников смертельного соревнования.

Постановщиками фильма выступили Джеки Пейн, также написавший его сценарий, и Кара Бреннан, которая исполнила одну из ролей. Для них обоих этот проект станет дебютом в полнометражном кино. Хотя картина имеет возрастной рейтинг PG-13 (13+) для привлечения более широкой аудитории ее создатели настаивают, что он не отразится градусе ужаса. Зрителям обещают лучшее сочетание ретро-хоррора и детектива. В настоящее время команда фильма продолжает вести краудфандинговую кампанию на Kickstarter, чтобы покрыть окончательные расходы на производство.

Werewolf Game выйдет на экраны в этом году. Точная дата премьеры пока неизвестна.