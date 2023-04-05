Не скучайте по «Гарри Поттеру»: 10 других фильмов с атмосферой волшебства

Найти достойную работу — задачка не из легких, особенно если ты молодой специалист без солидного опыта работы за плечами. Главному герою фильма «Бюро магических услуг» Полу неожиданно улыбается удача, и он попадает на стажировку в загадочную лондонскую компанию JW Wells & Co, где также трудится очаровательная девушка Софи. Вскоре ребята понимают, что фирма на самом деле занимается поиском магических артефактов, а их работодатели — самые настоящие сказочные злодеи, которые хотят разрушить мир магии, внедрив в него современные корпоративные стратегии. Удивительное переплетение мира магии с нашей повседневностью раскроет героев с необычных сторон и подтолкнет их к множеству непростых, но важных решений.

Фильм снят по комедийному фэнтези-бестселлеру британского писателя Тома Холта «Переносная дверь», а разработка проекта началась еще в 2013 году. Режиссерское кресло занял австралийский актер и режиссер Джеффри Уокер (работал над сериалами « Молодой Скала » и « Американская семейка »), которому мастерски удалось передать захватывающую атмосферу и остроумный дух оригинала.

Крайне удачным и точным кажется и выбор актеров. Харизматичного злодея Хамфри Уэллса, возглавляющего корпорацию, играет Кристоф Вальц . Мрачному обаянию его персонажей невозможно сопротивляться, будь это даже самые отъявленные негодяи, как жестокий директор цирка в мелодраме « Воды слонам! » или расчетливый немецкий офицер в черной комедии Квентина Тарантино « Бесславные ублюдки ». Роль его помощника, менеджера среднего звена Денниса Таннера, изначально предполагалось отдать Гаю Пирсу , но из-за несовпадения графиков актер не смог принять участие в проекте. В итоге Денниса сыграл не менее прославленный Сэм Нил , звезда « Парка юрского периода ». Роль Пола досталась молодому ирландскому актеру Патрику Гибсону , знакомому нам по сериалам « ОА » и « Тюдоры ».

«Бюро магических услуг» — обаятельное и воодушевляющее фэнтези, которое привнесет немного волшебства в серые будни.

«Бюро магических услуг» можно посмотреть на большом экране с 6 апреля.

Бюро магических услуг

Темное фэнтези для всей семьи с Кристен Риттер в роли ведьмы. Маленький Алекс — любитель страшилок, которые он скрупулезно записывает в свою тетрадь, что не на шутку тревожит его родителей. Однажды Алекс решает распрощаться со своим необычным увлечением и сжечь тетрадь, но неожиданно для себя попадает в ловушку очаровательной ведьмы. Теперь герой вынужден рассказывать ей страшные истории, чтобы она сохранила ему жизнь еще на сутки. Вскоре Алекс знакомится с еще одной пленницей колдуньи и вместе с ней решает бросить вызов злым чарам.

«Ночные тетради» — редкий пример удачной экранизации подростковой литературы (фильм снят по книге американского писателя Дж. Э. Уайта), но понравится он не только маленьким любителям страшилок, но и их родителям, которые не прочь окунуться в мрачное фэнтези и пощекотать себе нервы страшными сказками.

Ночные тетради

Ремейк мистического триллера « Колдовство » 1996 года, снятый автором комедии про Апокалипсис « Нам всем конец » Зои Листер Джонс . Главная героиня — старшеклассница-аутсайдер Лили, которая в новой школе знакомится с тремя такими же изгоями. Вскоре новые подруги рассказывают Лили, что на самом деле они ведьмы, которым для обретения полной силы необходима четвертая участница шабаша.

В свое время оригинальный фильм Эндрю Флеминга собрал неплохую кассу, а сюжет фильма был спародирован в заключительной серии мультсериала «Экстремальные охотники за привидениями». Версия Зои Листер Джонс — это современное переосмысление знакомой каждому истории об одиночестве и попытке заполучить свое место под солнцем в школьном социуме.

Колдовство: Новый риутал

Охота на ведьм (2020)

Фэнтези-хоррор, действие которого разворачивается в современной Америке, где колдовство находится под строжайшим запретом. Девушка-подросток решает помочь двум ведьмам, преследуемым по закону, пересечь границу с Мексикой, где они смогут укрыться. Одну из главных ролей исполнила звезда « Леденящих душу приключения Сабрины » и « Судьбы: саги Винкс » Эбигейл Коуэн .

Облеченная в форму подросткового фэнтези, «Охота на ведьм» поднимает важные и никогда не теряющие своей актуальности вопросы о ксенофобии и принятии того, кто чем-то отличается от остальных.

Охота на ведьм

Фантастическая комедия Элая Рота с Джеком Блэком и Кейт Бланшетт . После гибели родителей десятилетний Льюис переезжает жить в особняк своего дяди Джонатана. По ночам Льюис слышит загадочное тиканье часов, а вскоре в доме начинают происходит совсем уж необъяснимые вещи, и тогда герой узнает, что его дядя и тетя не совсем те, за кого себя выдают.

«Тайна дома с часами» — это экранизация одноименного романа Джона Беллерса. Изначально писатель задумывал свою историю как современную фантастику для взрослых, но издатель посоветовал ему несколько изменить содержание, чтобы вовлечь молодежную аудиторию. Фильму Элая Рота удается сохранить эту особенность книги — он будет одинаково интересен как подросткам, так и взрослым.

Тайна дома с часами

Экранизация одноименной книги Рэнсома Риггза с Евой Грин и Эйсой Баттерфилдом . После гибели горячо любимого дедушки шестнадцатилетний Джейк отправляется на поиски приюта, в котором его дед пережил Вторую мировую войну и в котором, по его словам, жили дети со сверхъестественными способностями. Отыскав приют, Джейк попадает во временную петлю и оказывается в 1943 году, где и встречает странных детей.

«Дом странных детей мисс Перегрин», сохраняя дух оригинала, тем не менее является ярким представителем полюбившихся поклонникам и типичных для режиссера историй Тима Бертона об аутсайдерах, которых не понимают и не принимают другие, но которые на самом деле являются настоящими образцами честных, смелых и действительно чутких людей.

Дом странных детей мисс Перегрин

Семейный приключенческий фильм Мартина Скорсезе с Эйсой Баттерфилдом и Хлоей Грейс Морец в ролях. Главный герой — двенадцатилетний мальчик Хьюго, который после смерти отца живет в часовом механизме на вокзале Монпарнас и пытается собрать автоматон, чертеж которого достался ему от отца. Вскоре он знакомится со своей ровесницей Изабель, внучкой некогда великого режиссера, а ныне скромного владельца лавки с механическими игрушками Жоржа Мельеса. Вместе ребятам предстоит разгадать тайну автоматона и вернуть гениальному изобретателю веру в себя.

Фильм Мартина Скорсезе позволяет не только окунуться в атмосферу самого волшебного из всех видов искусств — кинематографа, но и взглянуть наивным детским взглядом на величайшую фигуру начала XX века и восхититься изобретательностью и искренней любовью Мельеса к своему предназначению.

Хранитель времени

Николас Кейдж в роли волшебника Бальтазара защищает современный Нью-Йорк от своего давнего врага Хорвата, который тысячу лет назад предал его. Теперь Бальтазару необходимо победить злую колдунью Моргану, но для этого ему необходим помощник. Им становится обыкновенный мальчишка Дэйв Статлер, которому предначертано стать преемником самого Мерлина.

Помимо истории о борьбе добра и зла, «Ученик чародея» — это и история о взрослении и становлении личности. В лице Бальтазара Дэйв обретает не просто учителя магии, но и мудрого наставника, и вместе с героем зрителю предстоит преодолеть собственные страхи, обрести уверенность в себе и научиться принимать ответственность за свое будущее.

Ученик чародея

Семейное фэнтези с Бренданом Фрейзером в роли переплетчика Мо, который вместе со своей дочерью Мэгги обладает волшебным даром — способностью оживлять книжных персонажей. Но плата за магию высока: место книжного героя должен занять кто-то из реальных людей. Мо и Мэгги должны лицом к лицу столкнуться с опасным противником Козерогом, тоже когда-то сошедшим с книжных страниц, и спасти мать Мэгги, заточенную в книге.

«Чернильное сердце» — самая настоящая находка для тех, для кого книги — не просто источник информации или вид досуга, а настоящая страсть, а книжные герои могут стать полноправными друзьями и соратниками.

Чернильное сердце

Экранизация одноименного романа Нила Геймана, действие которого происходит в английской деревушке, отделенной древней стеной от волшебного мира Штормхолда. Молодой парень Тристан Торн решает отправиться в волшебный мир, чтобы принести своей возлюбленной упавшую с неба звезду. Вскоре он узнает, что его мать — плененная ведьмой принцесса, которая находится по ту сторону стены. Юноша отправляется в магический мир, чтобы спасти ее и исполнить свое обещание.

«Звездная пыль» — это удивительно красивая история, способная вернуть веру в вечную любовь и бескорыстное благородство, а также напомнить, что честность и отвага могут творить чудеса.