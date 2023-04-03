Предстоящие фильмы Marvel «Фантастическая четверка» и «Громовержцы» сменили сценаристов

На днях сразу два крупных проекта Marvel Studios обзавелись новыми сценаристами. Первым является кинокомикс «Громовержцы», вторым — перезапуск «Фантастической четверки».

Исходный вариант сценария «Громовержцев» написал соавтор «Черной Вдовы» Эрик Пирсон, а теперь дорабатывать рукопись будет создатель свежего сериала Netflix «Грызня» Ли Сон-джин. Драматург заявил, что присоединиться к творческому штату ему предложил лично режиссер Джейк Шрейер («Новый вишневый вкус»). Примечательно, что ведущую роль в «Грызне» сыграл Стивен Ян, который будет задействован и в «Громовержцах».

Что касается новой «Фантастической четверки», то над этим фильмом теперь работает сценарист Джош Фридман, автор с весьма внушительным послужным списком. Например, он внес вклад в создание «Аватара: Путь воды», где также ярко прослеживается семейная тематика. Кроме того, Фридман работал над сценариями блокбастеров «Терминатор: Темные судьбы» и «Война миров», а также писал эпизоды сериалов «Сквозь снег» и «Основание». Фридман перенял эстафету у Джеффа Каплана и Йена Спрингера. Творческий дуэт занимался «Фантастической четверкой» еще до утверждения на пост режиссера Мэтта Шекмана («Ванда/Вижн»).

В актерском ансамбле «Громовержцев» сейчас заняты Себастиан Стэн, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ханна Джон-Кэймен, Джулия Луи-Дрейфус, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Айо Эдебири и Стивен Ян. Кастинг «Фантастической четверки» начался в феврале, но никого из актеров пока не утвердили.

Премьера «Громовержцев» состоится 26 июля 2024 года, тогда как релиз «Фантастической четверки» намечен на 14 февраля 2025 года.