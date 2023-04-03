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Киноафиша Новости «Всецело уникальный опыт»: доступны первые отзывы о фильме «Все страхи Бо»

«Всецело уникальный опыт»: доступны первые отзывы о фильме «Все страхи Бо»

3 апреля 2023 10:41
«Всецело уникальный опыт»: доступны первые отзывы о фильме «Все страхи Бо»

Большинство обозревателей остались от картины в восторге, а один из них отметил, что она похожа на приквел «Джокера».

В сети появились первые отзывы о фильме Ари Астера «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли.

По сюжету, параноик Бо (Феникс), боящийся всего на свете, отправляется в эпическую одиссею, выходящую за рамки пространства и времени, чтобы вернуться в родной город и встретиться со своей матерью (Пэтти ЛюПон).

Большинство критиков остались в восторге от картины, отметив, что Астеру, ранее снявшему популярные хорроры «Реинкарнация» и «Солнцестояние», в третий раз удалось создать по-настоящему уникальную картину, заставляющую зрителя пережить весь спектр эмоций. Например, обозреватель Джейсон Каузларич из Fangoria написал:

«Я смеялся, я боялся, мне было неловко, я трепетал и был шокирован. Черт возьми. Это всецело уникальный опыт. Ари Астер снял третий отличный фильм подряд».

Критик Роб Вик добавил, что происходящее на экране напоминает «полное безумие», а третий час картины особенно очарователен (общая продолжительность ленты составляет 2 часа 59 минут).

Эммануэль Нуазетт заявил, что «Все страхи Бо» — это «невероятно приятная абсурдная черная комедия», которая похожа на приквел «Джокера» (2019) с тем же Фениксом. А Миган Наварро назвала фильм «безумной креативной черно-комедийной одиссеей через море чувств вины и подавления».

Критик Райан Маккуэйд назвал актерское выступление Феникса «невероятным», а также удостоил особых похвал ЛюПон, которая, по словам автора, «приковывает к себе всеобщее внимание». Кортни Ховард описала фильм как «отчасти великолепное топливо для экзистенциальных кошмаров и отчасти черно-комедийное приключение».

Однако не всем обозревателям картина пришлась по душе. Например, ведущие подкаста Epic Film Guys назвали фильм Астера «изнурительным, нервным и настолько напряженным», что зрителей начинает тошнить во время просмотра.

Фильм «Все страхи Бо» выйдет в официальный российский прокат 4 мая.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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