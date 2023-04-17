Мировые сборы «Братьев Супер Марио в кино» приближаются к $700 млн

Как передает Deadline, за прошедшую субботу, 15 апреля, мультфильм «Братья Супер Марио в кино» увеличил свои сборы до $678 млн.

$348 млн из этой суммы были заработаны в США, а остальные $330 млн — в других странах. Не считая Америки, лучшими странами по кассовым сборам для мультика стали Мексика ($52 млн), Великобритания и Ирландия ($43,8 млн), Германия ($29,7 млн), Франция ($21,2 млн) и Австралия ($19,8 млн). В настоящее время «Братья Супер Марио в кино» удерживает титул самой финансово успешной премьеры 2023 года на 26 национальных кинорынках, в том числе в Германии, Австралии и Мексике, а также в Италии, Нидерландах, Испании и в других странах.

Фильм продолжает демонстрировать значительные успехи в IMAX: за прошедшее со дня релиза время он заработал на данных показах $32,8 млн, став четвертым самым кассовым фильмом за всю историю формата. $24,5 млн из этой суммы пришлись на рынок США, и еще $8,3 млн — на все остальные страны.

По оценке аналитиков, в будущем мировые сборы фильма продолжат расти стремительными темпами и достигнут отметки в $1 млрд.

Другими чемпионами проката прошедших выходных стали «Джон Уик 4» (увеличил общие сборы до $349,7 млн, тем самым превзойдя результаты «Джона Уика 3»), «Подземелья и драконы: Честь среди воров» (общие сборы выросли до $157 млн), «Экзорцист Ватикана» (общие сборы выросли до $36,5 млн), «Судзумэ, закрывающая двери» (общие сборы выросли до $275 млн) и «Air: Большой прыжок» (общие сборы выросли до $54,1 млн).