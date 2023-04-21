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Киноафиша Новости Тест: какая ты Рэйчел Вайс из кино?

Тест: какая ты Рэйчел Вайс из кино?

21 апреля 2023 12:00
Тест: какая ты Рэйчел Вайс из кино?

Библиотекарша, фаворитка или Злая Ведьма Востока?

Сегодня на Amazon состоялась премьера сериала «Связанные насмерть» — адаптации одноименного фильма Дэвида Кроненберга 1988 года. Главные героини сериала — близнецы Эллиот и Беверли Мантл — работают гинекологами и проводят сомнительные с этической точки зрения медицинские эксперименты. Обеих женщин сыграла британская актриса Рэйчел Вайс, за плечами которой как роли в блокбастерах наподобие «Мумии», так и камерные фильмы Йоргоса Лантимоса. Пройди наш тест и узнай, какая их героинь Рэйчел Вайс тебе близка по духу.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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