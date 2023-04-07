Харрисон Форд соревнуется со временем в новом трейлере «Индианы Джонса 5»

В рамках стартовавшего сегодня фестиваля Star Wars Celebration студия Lucasfilm представила свежий трейлер масштабного блокбастера «Индиана Джонс и колесо судьбы». В изобилующем экшеном ролике сделан акцент на взаимоотношениях героя Харрисона Форда с его крестницей в исполнении Фиби Уоллер-Бридж. Также в трейлере раскрывается замысел главного злодея, которого сыграл Мадс Миккельсен.

Основное действие фильма развернется 1969 году на фоне соперничества США и СССР по освоению космоса, однако в фильме будет ряд флешбэков. Университетский профессор Генри Джонс — младший (Форд) снова окажется в центре напряженных событий после встречи со своей энергичной крестной дочкой Хеленой (Уоллер-Бридж), намеренной найти древний циферблат, обладающий сверхъестественными свойствами. Артефакт связан с прошлым Индианы и способен изменить ход истории. В то же время за уникальным предметом охотится хитроумный нацист Юрген Воллер (Миккельсен), задумавший довести дело Гитлера до конца.

Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд («Логан»), а постановщик всех предыдущих частей серии Стивен Спилберг задействован в качестве продюсера. В актерский состав также вошли Бойд Холбрук, Джон Рис-Дэвис, Антонио Бандерас, Томас Кречман, Оливье Рихтерс и Шонетт Рене Уилсон.

Мировая премьера «Индианы Джонса 5» состоится в мае в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. В мировой прокат фильм выйдет 30 июня.