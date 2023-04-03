В российский прокат выйдет комедия с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей»

1 июня 2023 года в российский прокат выйдет комедия «Уикенд с батей» (ранее картина фигурировала под названием «О моем отце»). Этот фильм станет уже вторым проектом студии Lionsgate, вышедшим в официальный российский прокат после ухода американских компании с отечественного кинорынка (первым подобным фильмом является «Джон Уик 4»). Ранее руководитель Lionsgate Джо Дрейк пояснил, что студия все же не собирается возвращаться в Россию, а новые релизы направлены лишь на выполнение обязательств по ранее заключенным сделкам.

Главные роли в «Уикенде с батей» исполнили комик Себастьян Манискалко («Ирландец»), Роберт Де Ниро («Амстердам»), Лесли Бибб («Законопослушный гражданин»), Ким Кэттролл («Секс в большом городе») и Дэвид Раш («Наследники»).

По сюжету, Себастьян (Манискалко играет вымышленную версию себя), который вскоре собирается жениться на Элли (Бибб), приглашает своего отца-иммигранта Сальво (Де Ниро), работающего простым парикмахером, провести выходные в компании богатых и эксцентричных родителей невесты. Однако безобидная с первого взгляда затея собрать вместе всех членов семьи оборачивается соперничеством культур.

Режиссером фильма выступила Лора Террузо, ранее работавшая над комедией «Шаг за шагом».

Американский прокат «Уикенда с батей» стартует 26 мая.