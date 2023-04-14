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Киноафиша Новости «Братья Супер Марио в кино» станет самой кассовой адаптацией видеоигры в истории

«Братья Супер Марио в кино» станет самой кассовой адаптацией видеоигры в истории

14 апреля 2023 12:04
«Братья Супер Марио в кино» станет самой кассовой адаптацией видеоигры в истории

В ближайшем будущем картина превзойдет «Варкрафт».

Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино» продолжает наращивать успех в мировом прокате. Как передает Collider, в настоящее время кассовые сборы картины по всему миру составляют примерно $434 млн, $240 млн из которых пришлись на американский рынок, а еще $194 млн — на все остальные страны.

Таким образом, бокс-офис мультфильма, основанного на популярной серии видеоигр Super Mario Bros., вплотную приближается к показателям самой успешнейшей адаптации видеоигры на данный момент, фильму «Варкрафт» Дункана Джонса ($439 млн). Скорее всего, в ближайшем будущем «Братья Супер Марио в кино» побьют рекорд «Варкрафта» и перехватят звание самой кассовой экранизации видеоигры в истории. Ранее картине уже удалось обойти на этом поприще такие хиты, как «Покемон. Детектив Пикачу» ($433 млн), «Рэмпейдж» ($428 млн), «Соник 2 в кино» ($405 млн) и «Анчартед: На картах не значится» ($401 млн).

«Братья Супер Марио в кино» дебютировали в прокате в среду, 5 марта. В первый же день мультфильм собрал $31 млн, а затем еще $26 млн в четверг и $55 млн в пятницу. В последующие дни картина увеличила свои показатели на рынке США до $204 млн, установив новые рекорды в качестве самой успешной премьеры адаптации видеоигры в истории, самой успешной премьеры анимационного проекта в истории и самой успешной премьеры 2023 года.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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