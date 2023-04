Кен Лоуч готовит свой последний фильм

Признанный британский режиссер Кен Лоуч объявил о том, что уходит из кино. В новом интервью для The Hollywood Reporter постановщик заявил, что его новая картина «Старый дуб» (The Old Oak), дебютный показ которой состоится на ближайшем Каннском кинофестивале, станет последним проектом в его карьере.

По словам Лоуча, в силу возраста ему физически сложно снимать новые фильмы, поскольку на производство каждого из них уходит по два года, в то время как самому кинематографисту в июне исполнится 87 лет. Кроме того, кратковременная память и зрение режиссера со временем серьезно ухудшились, что также осложняет работу.

Стоит отметить, что Лоуч уже не впервые объявляет об уходе на пенсию. В 2014 году после премьеры фильма «Зал Джимми» он также сообщил о том, что больше не будет снимать кино. Однако его планы изменились, когда в 2015 году британское правительство возглавили консервативные политики. Они провели реформы по сокращению социальных пособий, против которых решительно выступил Лоуч. Эти события побудили режиссера взяться за разработку социальной драмы «Я, Дэниел Блэйк», удостоенной «Золотой пальмовой ветви».

«Старый дуб» расскажет об одноименном пабе, ставшем единственным баром в небольшой валлийской деревне после того, как все местные шахты были закрыты. Со временем на место бывших рабочих в деревню приезжают сирийские беженцы.

Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.