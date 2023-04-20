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Киноафиша Новости Телевселенная «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» расширится за счет нового сериала

Телевселенная «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» расширится за счет нового сериала

20 апреля 2023 15:02
Телевселенная «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» расширится за счет нового сериала

Сериал от создателя «Спасти мистера Бэнкса» будет посвящен тайному обществу «психодетективов».

Компания AMC Networks объявила о том, что работает над новым сериалом в рамках телевселенной шоу «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы», основанных на произведениях писательницы Энн Райс.

Новый проект будет посвящен тайному Ордену Таламаски, созданному для исследования, наблюдения и отслеживания паранормальных существ, в том числе ведьм, духов, оборотней и вампиров. В своих произведениях Райс называет членов этой организации как «психодетективами». Примечательно, что Орден Таламаски упоминается как в книжной серии «Вампирские хроники», включающей в себя оригинальный роман «Интервью с вампиром», так и в серии «Мэйфейрские ведьмы».

Шоураннером и сценаристом нового сериала выступит Джон Ли Хэнкок, наиболее известный как режиссер фильмов «Спасти мистера Бэнкса», «Невидимая сторона» и «Основатель». Актерский состав и дата выхода проекта пока неизвестны.

В настоящее время AMC Networks также готовит второй сезон «Интервью с вампиром», съемки которого проходят в Праге. Что касается «Мэйфейрских ведьм», то компания планирует начать производство второго сезона шоу в Новом Орлеане в конце этого года.

Фото: AMC Networks
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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