Телевселенная «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрских ведьм» расширится за счет нового сериала

Компания AMC Networks объявила о том, что работает над новым сериалом в рамках телевселенной шоу «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы», основанных на произведениях писательницы Энн Райс.

Новый проект будет посвящен тайному Ордену Таламаски, созданному для исследования, наблюдения и отслеживания паранормальных существ, в том числе ведьм, духов, оборотней и вампиров. В своих произведениях Райс называет членов этой организации как «психодетективами». Примечательно, что Орден Таламаски упоминается как в книжной серии «Вампирские хроники», включающей в себя оригинальный роман «Интервью с вампиром», так и в серии «Мэйфейрские ведьмы».

Шоураннером и сценаристом нового сериала выступит Джон Ли Хэнкок, наиболее известный как режиссер фильмов «Спасти мистера Бэнкса», «Невидимая сторона» и «Основатель». Актерский состав и дата выхода проекта пока неизвестны.

В настоящее время AMC Networks также готовит второй сезон «Интервью с вампиром», съемки которого проходят в Праге. Что касается «Мэйфейрских ведьм», то компания планирует начать производство второго сезона шоу в Новом Орлеане в конце этого года.