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Киноафиша Новости Новая экранизация «Гарри Поттера»: все, что известно о сериале

Новая экранизация «Гарри Поттера»: все, что известно о сериале

4 апреля 2023 13:28
Новая экранизация «Гарри Поттера»: все, что известно о сериале

Warner Bros. и HBO договариваются с Джоан Роулинг о перезапуске знаменитого фэнтези.

На протяжении последнего времени в сети циркулировали разнообразные слухи о потенциальном сериале по «Гарри Поттеру», а теперь они близки к подтверждению. Ресурс Bloomberg выяснил, что Warner Bros. и HBO намерены создать не просто шоу в рамках волшебного мира, как предполагалось ранее, а заново экранизировать книжный цикл Джоан Роулинг в виде крупнобюджетного сериала. Сообщается, что шоу будет состоять из семи сезонов, каждый из которых будет основан на соответствующей книге о Гарри Поттере.

Такой ход позволит привлечь к сказочной саге не только новое поколение зрителей, но и в полной мере охватить огромный объем произведений, так как в фильмах с Дэниэлом Рэдклиффом многие элементы истории остались за кадром.

Студия долго пыталась определиться с дальнейшей кинематографической судьбой «Гарри Поттера». Переговоры с Роулинг, имеющей над творческий контроль над франшизой, начались еще до слияния Warner Bros. и Discovery. По словам осведомленных лиц, для генерального директора компании Дэвида Заслава «Гарри Поттер» является одним из наиболее приоритетных брендов. Управленец сейчас старается возродить кассовые франшизы, в связи с чем ранее были анонсированы новые фильмы по «Властелину колец» и перезапуск киновселенной DC.

Согласно инсайдерской информации, Заслав и программный директор HBO Кейси Блойс сумели убедить Роулинг в целесообразности сериала по «Гарри Поттеру», но пока сделка официально не заключена. Если переговоры увенчаются успехом, писательница будет руководить производством в качестве продюсера, что обеспечит сериалу верность литературному первоисточнику.

По данным американского издательства Scholastic Corp, книги из серии «Гарри Поттер» были проданы общим тиражом в 600 млн экземпляров и переведены на 85 языков мира. Восемь фильмов, выходивших почти параллельно с романами, собрали в мировом прокате $7,7 млрд. Вслед за этим был построен масштабный тематический парк развлечений, а также поставлена пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», об экранизации которой тоже было немало слухов. Последним на данный момент элементом в рамках медиафраншизы является видеоигра Hogwarts Legacy, ставшая хитом.

В сфере кино студия Warner Bros. попыталась расширить мир «Гарри Поттера» за счет спин-оффов «Фантастические твари», однако эта задумка себя не оправдала. Если первая часть оказалась довольно успешной, то сиквелы публика приняла уже не так радушно, поэтому на планах о четвертой и пятой картине студия решила поставить крест, хотя официально об этом не объявлялось. Во многом именно коммерческий провал «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» подстегнул руководство Warner Bros. Discovery к пересмотру своей стратегии относительно «Гарри Поттера».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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