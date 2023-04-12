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Киноафиша Новости Веха в истории кино: вышел трейлер документального сериала о съемках фильма «Вызов»

Веха в истории кино: вышел трейлер документального сериала о съемках фильма «Вызов»

12 апреля 2023 17:13
Веха в истории кино: вышел трейлер документального сериала о съемках фильма «Вызов»

Релиз сериала состоится одновременно с самой картиной.

Онлайн-кинотеатр START представил минутный трейлер документального сериала под названием «Вызов. О фильме, покорившем космос», который посвящен созданию космического блокбастера «Вызов». Эта картина станет первым проектом в истории мирового кино, съемки которого проходили в космосе, поэтому зрителям, очевидно, было бы интересно узнать историю создания фильма.

«Вызов. О фильме, покорившем космос» будет содержать эксклюзивное видео, записанное на МКС, а также интервью с режиссером Климом Шипенко, членами актерского состава, экспертами-консультантами и продюсерами. В частности, Шипенко и главная звезда в лице Юлии Пересильд подробно и во всех красках расскажут, как проходили съемки за пределами Земли. Сериал будет состоять из восьми серий.

В отечественный прокат «Вызов» выйдет 20 апреля. По сюжету, молодой торакальный хирург Женя (Пересильд) вынуждена отправиться на МКС, чтобы в условиях невесомости провести сложную операцию на сердце и спасти от неминуемой смерти получившего травму космонавта. В звездный актерский состав также вошли Владимир Машков, Милош Бикович и Александр Балуев.

Производством «Вызов» занимаются Первый канал, «Роскосмос», «Главкосмос», START и студия Yellow, Black and White.

Фото: «Централ Партнершип»
Елена Королева
Елена Королева
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