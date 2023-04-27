Майкл Фассбендер тренирует худшую футбольную команду в трейлере комедии «Следующий гол — победный»

Киностудия Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер футбольной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», главную роль в которой сыграл Майкл Фассбендер. В основу картины легла реальная история, по мотивам которой ранее был снят документальный фильм.

В центре сюжета — нидерландский тренер Томас Ронген (Фассбендер). Главный герой отправляется на другой конец света, чтобы перевоспитать худшую в мире футбольную команду, сборную Американского Самоа. Они становятся настоящей сенсацией после того, как терпят в матче с Австралией сокрушительное поражение со счетом 31:0. Ронген попытается раскрыть потенциал спортсменов и разжечь в них искру. Для этого у него есть ряд уникальных методов.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Элизабет Мосс, сыгравшая жену протагониста, а также Уилл Арнетт, Ули Латукефу, Риз Дэрби, Дэвид Туитупу, Каймана, Энгус Сэмпсон, Рэйчел Хаус, Фрэнки Адамс, Бела Коале и сам Вайтити. Создатель «Кролика Джоджо» и «Тора: Рагнарёк» написал сценарий вместе с Иэном Моррисом («Чем мы заняты в тени»), а исполнительным продюсером выступает Энди Серкис.

Фильм уже давно готов, но по ряду причин релиз неоднократно откладывался. Нынешняя дата премьеры и, вероятно, окончательная — 17 ноября.