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Киноафиша Новости Майкл Фассбендер тренирует худшую футбольную команду в трейлере комедии «Следующий гол — победный»

Майкл Фассбендер тренирует худшую футбольную команду в трейлере комедии «Следующий гол — победный»

27 апреля 2023 12:11
Майкл Фассбендер тренирует худшую футбольную команду в трейлере комедии «Следующий гол — победный»

Новый фильм Тайки Вайтити основан на реальной истории.

Киностудия Searchlight Pictures выпустила дебютный трейлер футбольной комедии Тайки Вайтити «Следующий гол — победный», главную роль в которой сыграл Майкл Фассбендер. В основу картины легла реальная история, по мотивам которой ранее был снят документальный фильм.

В центре сюжета — нидерландский тренер Томас Ронген (Фассбендер). Главный герой отправляется на другой конец света, чтобы перевоспитать худшую в мире футбольную команду, сборную Американского Самоа. Они становятся настоящей сенсацией после того, как терпят в матче с Австралией сокрушительное поражение со счетом 31:0. Ронген попытается раскрыть потенциал спортсменов и разжечь в них искру. Для этого у него есть ряд уникальных методов.

В остальной исполнительский ансамбль вошли Элизабет Мосс, сыгравшая жену протагониста, а также Уилл Арнетт, Ули Латукефу, Риз Дэрби, Дэвид Туитупу, Каймана, Энгус Сэмпсон, Рэйчел Хаус, Фрэнки Адамс, Бела Коале и сам Вайтити. Создатель «Кролика Джоджо» и «Тора: Рагнарёк» написал сценарий вместе с Иэном Моррисом («Чем мы заняты в тени»), а исполнительным продюсером выступает Энди Серкис.

Фильм уже давно готов, но по ряду причин релиз неоднократно откладывался. Нынешняя дата премьеры и, вероятно, окончательная — 17 ноября.

Фото: Searchlight Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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