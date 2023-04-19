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Киноафиша Новости Критикам понравился новый фильм Гая Ричи «Переводчик»

Критикам понравился новый фильм Гая Ричи «Переводчик»

19 апреля 2023 16:51
Критикам понравился новый фильм Гая Ричи «Переводчик»

Военный экшен имеет сейчас самый высокий рейтинг среди всех картин режиссера.

Боевик Гая Ричи «Переводчик» выходит в зарубежный прокат на этой неделе, поэтому фильм уже посмотрели многие критики. Исходя из череды первых отзывов, новую картину британца пресса приняла с большим радушием. Рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет впечатляющие 80%, что является личным рекордом режиссера и превосходит оценки его наиболее высоко оцененных проектов — «Джентльменов» (2020) и «Карты, деньги, два ствола» (1998), имеющих по 75% «свежести». Правда, стоит брать во внимание тот факт, что в активе ленты на текущем этапе всего 25 обзоров.

Некоторые всерьез называют «Переводчика» лучшей картиной Ричи, а кому-то он показался просто качественным военным триллером, но большинство едины во мнении, что режиссеру удалось снять крепкое и довольно зрелое кино. Во многом этому поспособствовали исполнители главных ролей в лице Джейка Джилленхола и Дара Салима. Ниже приведены выдержки из рецензий СМИ:

Трэвис Хопсон, Punch Drunk Critics:

«Переводчик» — это больше, чем просто отличный боевик, это кино с глубоким смыслом».

Луиза Мур, Screen Zealots:

«Глубокомысленная и трогательная история о чести и братстве, завернутая в оболочку напряженного военного триллера».

Мэтт Донато, IGN:

«Переводчик» — далеко не лучший фильм Гая Ричи, но выдающаяся игра Джейка Джилленхола и Дара Салима в ролях связанных друг с другом героев спасает положение».

Дэвид Руни, The Hollywood Reporter:

«Режиссер продемонстрировал резкую смену стиля».

Эдвард Дуглас, The Weekend Warrior:

«Это однозначно лучший фильм Гая Ричи за последнее время. Возможно, причина в том, что он относится к истории настолько серьезно, как она того заслуживает».

Уитни Сейболд, Slashfilm:

«У Ричи война — это нечто грандиозное, а для парней она является идеальным способом узнать друг друга».

Оуэн Глейберман, Variety:

«Переводчик» представляет собой нечто новое. Ричи выступает в нем как современный классик. В фильме ярко видно перерождение режиссера».

«Переводчик» стартует в российском прокате 18 мая.

Фото: MGM
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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