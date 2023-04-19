Paramount+ готовит фильм по «Звездному пути» с Мишель Йео в главной роли

Телевизионная вселенная «Звездного пути» расширится за счет полнометражного фильма об императрице Филиппе Джорджиу в исполнении Мишель Йео. Как передает Variety, стриминговый сервис Paramount+ уже официально одобрил производство.

Проект называется «Звездный путь: Секция 31» и находится в разработке с 2018 года. Изначально авторы задумывали сделать многосерийный спин-офф сериала «Звездный пути: Дискавери», однако за прошедшие годы концепция значительно изменилась. Создатели отказались от многосерийного формата в пользу обычного фильма.

Согласно синопсису, в грядущем фильме Филиппе придется присоединиться к засекреченной организации Звездного флота, защищающей интересы и безопасность Объединенной Федерации Планет. Во время своего нового приключения главная героиня столкнется с некими призраками прошлого.

«Я очень рада вернуться в свою семью «Звездного пути» и к роли, которую я так люблю. Я дорожила «Секцией 31» с тех пор, как получила роль Филиппы вплоть до начала нового золотого века «Звездного пути». Наблюдать за тем, как все материализуется — это мечта, ставшая явью», — воодушевленно отметила Мишель Йео.

Производством фильма со звездой «Всё везде и сразу» занимается творческая команда «Дискавери»: режиссер Олатунде Осунсанми, снявший двенадцать эпизодов оригинального шоу, а также сценарист Крэйг Суини. Исполнительным продюсером выступает творческий руководитель телевселенной Алекс Куртцман. Съемки «Секции 31» стартуют позднее в этом году.