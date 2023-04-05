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Киноафиша Новости Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» получил «гнилой» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» получил «гнилой» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

5 апреля 2023 12:02
Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» получил «гнилой» рейтинг критиков на Rotten Tomatoes

Некоторые журналисты похвалили фильм за пасхалки и веселые приключения, в то время как другие разгромили его за слабый сценарий.

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» имеет на данный момент 54% одобрения критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes. Журналисты восприняли ленту неоднозначно: одна часть авторов назвала ее весьма удачным примером экранизации видеоигры, способной порадовать зрителей множеством пасхалок, красивой картинкой и веселыми приключениями любимых персонажей, в то время как другая разгромила мультик за примитивный сюжет, безыдейные экшен-сцены и неудачный саундтрек.

Например, Кристи Пучко из Mashable написала, что фильм похож на рекламу игр про Марио:

«В сущности, эта картина похожа на одну большую рекламу. Конечно, я ушла из зала с желанием включить свои старые игры о Марио. Но я также ушла из зала, не желая когда-либо снова смотреть «Братья Супер Марио в кино».

Питер Брэдшоу из The Guardian оказался настолько разочарован фильмом, что даже сравнил его с печально известной картиной «Супребратья Марио» (1993):

«Этот многообещающий и повсеместно разрекламированный анимационный фильм оказался утомительным и плоским во всех отношениях. Он разочаровывает так же, как игровая экранизация 1993 года».

В то же время Адам Грэм из Detroit News отнесся к новой картине более снисходительно:

«Это искренний детский развлекательный фильм, основанный на популярном общественном достоянии. Ни больше ни меньше».

Кристиан Голуб из Entertainment Weekly также отметил, что, учитывая небольшую продолжительность фильма, его положительные стороны все же перевешивают негативные:

«Это веселый фильм с хорошими шутками и качественным воспроизведением эстетики компьютерных игр. Он милый, длится всего около 90 минут и заканчивается до того, как успевает надоесть».

Что касается оценок других крупных изданий, то Collider поставил фильму 83 баллов из 100, IndieWire — 75 баллов из 100, а Variety — 70 баллов из 100.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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