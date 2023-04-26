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Киноафиша Новости Сиквел комедии «Друзья по отпуску» обрел дату премьеры

Сиквел комедии «Друзья по отпуску» обрел дату премьеры

26 апреля 2023 16:40
Сиквел комедии «Друзья по отпуску» обрел дату премьеры

Также появился первый кадр с Джоном Синой и другими звездами.

Сиквел комедии «Друзья по отпуску» (2021), ставшей хитом стрим-сервиса Hulu, получил официальную дату премьеры. Как передает Deadline, цифровой релиз продолжения состоится 25 августа. В качестве приятного бонуса студия 20th Century представила первый кадр, на котором запечатлены все основные звезды фильма: Джон Сина, Лил Рел Ховери, Ивонн Орджи и Мередит Хагнер.

В центре сюжета оригинала — спокойная пара Маркус (Рел Ховери) и Эмили (Орджи), подружившиеся с шумными тусовщиками Роном (Сина) и Кайлой (Хагнер) во время отпуска в Мексике. После возвращения домой жизнь пары потихоньку возвращается в привычное русло, однако вскоре ситуация меняется, когда их новые приятели прилетают к Маркусу и Эмили на их свадьбу для продолжения приключений.

Сиквел комедии «Друзья по отпуску» обрел дату премьеры

В сиквеле молодожены и их раскрепощенные друзья отправятся на Карибские острова, где Маркус надеется заключить крупную сделку по строительству отеля в Чикаго с владельцем местного курорта. Дело выходит из-под контроля, когда на отдыхе внезапно появляется отец Кайлы по имени Риз (Стив Бушеми). Он только что вышел из тюрьмы и его визит рушит тщательно выверенный план Маркуса, а также превращает путешествие в настоящий хаос.

Созданием продолжения занимается прежняя творческая команда: режиссер Клэй Тэрвер и сценаристы Том Маллен, Тим Маллен, Джонатан М. Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли. В остальной актерский состав вошли Карлос Сантос, Ронни Чиэн и Джэми Гектор.

Фото: 20th Century Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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