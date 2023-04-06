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Киноафиша Новости Сборы «Джона Уика 4» в России достигли рекордных для франшизы 600 млн рублей

Сборы «Джона Уика 4» в России достигли рекордных для франшизы 600 млн рублей

6 апреля 2023 16:36
Сборы «Джона Уика 4» в России достигли рекордных для франшизы 600 млн рублей

Боевик с Киану Ривзом имеет шанс закрепиться на второй сточке отечественного бокс-офиса за текущий год.

«Джон Уик 4», ставший за последний год первым по-настоящему крупным голливудским релизом в отечественном прокате, уверенно собирает кассу. Накануне сборы остросюжетного экшена с Киану Ривзом пересекли в РФ планку в 600 млн рублей, что является локальным рекордом франшизы.

Для сравнения, первая часть киносериала заработала в 2014 году всего 333,4 млн рублей, а вышедший спустя три года сиквел собрал 438,9 млн рублей. На долю триквела четырехлетней давности пришлось 486 млн рублей. Не исключено, что в скором времени «Джон Уик 4» сможет превзойти и кассовые показатели «Праведника» (630 млн рублей) — это позволит картине обосноваться на второй позиции российского бокс-офиса за 2023 год, уступая лишь «Чебурашке».

Новая глава киносаги о наемных убийцах идет с опережением предшественников на всех международных аренах. Сейчас в активе картины уже $250,1 млн глобальной выручки, из которых на долю США приходится $128,1 млн. Третий фильм остановился на подступе к $330 млн, поэтому у четвертой части есть все шансы его обойти.

После «Джона Уика 4» данная вселенная продолжит развиваться. Ориентировочно в сентябре этого года на стриминговом сервисе Peacock выйдет трехсерийный мини-сериал «Континенталь», эпизоды которого будут длиться по 90 минут, а 7 июня 2024 года в прокате стартует спин-офф «Балерина» с Аной де Армас. Также в скором времени состоится анонс еще одного проекта. Руководство студии Lionsgate не исключает в отдаленном будущем съемки «Джона Уика 5» и «Балерины 2».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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