Раскрыта причина смерти Лэнса Реддика

Смерть Лэнса Реддика наступила вследствие болезни сердца. К такому выводу пришли коронеры, чье медицинское заключение было опубликовано на сайте TMZ.

Согласно документу, актер скончался от ишемической болезни сердца и атеросклеротического заболевания коронарных артерий. Эти недуги, как правило, возникают у человека при накоплении бляшек в артериях.

После публикации заключения адвокат Джеймс Хорнштейн, представляющий семью Реддика, заявил, что родные актера не согласны с результатами экспертизы и будет оспаривать их:

«Информация, содержащаяся в свидетельстве о смерти, совершенно не соответствует образу жизни Лэнса. От имени его жены, Стефани Реддик, я заявляю: данные заключения не подтверждены вскрытием и не соотносятся с фактами, известными семье».

Хорнштейн добавил, что Реддик ежедневно занимался в спортивном зале, в том числе во время съемок вдали от дома, выполнял интенсивные кардиотренировки, придерживался строгой диеты и в целом был «самым физически здоровым человеком», которого адвокат когда-либо знал.

Будут ли родные актера предпринимать какие-то действия для опровержения заключения, пока неизвестно.