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Киноафиша Новости Марк Руффало и его дочь бегут от нацистов в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет»

Марк Руффало и его дочь бегут от нацистов в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет»

19 апреля 2023 12:02
Марк Руффало и его дочь бегут от нацистов в трейлере мини-сериала «Весь невидимый нам свет»

Шоу, основанное на историческом военном бестселлере Энтони Дорра, выйдет в начале ноября.

Netflix представил трейлер мини-сериала «Весь невидимый нам свет» (All the Light We Cannot See). Главные роли в шоу исполнили Марк Руффало («Женщина-Халк: Адвокат»), Луис Хофман («Жизнь после жизни») и Хью Лори («Ночной администратор»), а также Ария Миа Лоберти и Нелл Саттон.

Сериал основан на одноименном историческом романе Энтони Дорра, ставшего бестселлером по версии New York Times и удостоенного Пулитцеровской премии в 2015 году. Действие разворачивается во времена Втором мировой войны. В центре истории — слепая французская девочка Мари-Лора (в разных возрастах ее сыграли Лоберти и Саттон) и ее отец Даниэль Леблан (Руффало), являющиеся обладателями легендарного бриллианта, за которыми охотятся солдаты Рейха. Вместе они бегут из оккупированного фашистами Парижа, чтобы не дать камню попасть в руки к врагам. В погоню за ними отправляется жестокий офицер гестапо.

Отец и дочь укрываются в Сен-Мало у своего дяди-затворника, который ведет подпольные радиопередачи для французского сопротивления. В этом некогда идиллическом приморском городе Мари-Лора сталкивается с талантливым подростком Вернером (Хофман), завербованным войсками Гитлера для отслеживания незаконных радиотрансляций. Проникнувшись симпатией друг к другу, молодые люди крепко связывают свои судьбы, которым еще не раз предстоит столкнуться на протяжении последующего десятилетия.

Режиссером сериала выступил Шон Леви, наиболее известный по фильмам «Ночь в музее», «Проект «Адам» и «Розовая пантера». Сценарий был написан создателем «Острых козырьков» Стивеном Найтом. Съемки проекта прошли в Будапеште и Сен-Мало.

Премьера мини-сериала «Весь невидимый нам свет» состоится на Netflix 2 ноября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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