Неизвестный совершает убийство няни в элитном поселке в трейлере сериала «Престиж»

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер детективного сериала «Престиж». Центральные роли в шоу исполняют Ирина Розанова («Гром: Трудное детство»), Любовь Толкалина («И снова здравствуйте!»), Юлия Снигирь («Шаляпин»), Анна Уколова («Бешенство») и Илья Любимов («Неадекватные люди»).

Действие разворачивается в элитном коттеджном поселке «Престиж», населенном настоящими сливками общества, их семьями и прислугой. Однажды идиллическая атмосфера этого места оказывается разрушена таинственным и жестоким убийством няни семьи Филимоновых. Произошедшая трагедия вселяет страх в сердца обитателей поселка и заставляет их с подозрением смотреть друг на друга.

За расследование преступления берется суровая местная «королева полиции» Елизавета Егоровна (Розанова), намеренная во что бы то ни стало наказать виновного. Однако, чем больше она погружается в это дело, тем больше осознает, что свои секреты и мотивы для убийства есть у каждого жителя «Престижа».

Режиссером сериала выступил Сергей Сенцов, наиболее известный по комедиям «Дылды» и «Разговорник». Сценарий написали Денис Уточкин («Актрисы»), Мария Меленевская («Далекие близкие») и Тимур Эзугбая («Грозный»).

Дата выхода сериала «Престиж» пока неизвестна.