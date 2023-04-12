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Киноафиша Новости Неизвестный совершает убийство няни в элитном поселке в трейлере сериала «Престиж»

Неизвестный совершает убийство няни в элитном поселке в трейлере сериала «Престиж»

12 апреля 2023 10:02
Неизвестный совершает убийство няни в элитном поселке в трейлере сериала «Престиж»

В разработке проекта участвуют авторы шоу «Дылды» и «Актрисы».

Стриминговый сервис START опубликовал трейлер детективного сериала «Престиж». Центральные роли в шоу исполняют Ирина Розанова («Гром: Трудное детство»), Любовь Толкалина («И снова здравствуйте!»), Юлия Снигирь («Шаляпин»), Анна Уколова («Бешенство») и Илья Любимов («Неадекватные люди»).

Действие разворачивается в элитном коттеджном поселке «Престиж», населенном настоящими сливками общества, их семьями и прислугой. Однажды идиллическая атмосфера этого места оказывается разрушена таинственным и жестоким убийством няни семьи Филимоновых. Произошедшая трагедия вселяет страх в сердца обитателей поселка и заставляет их с подозрением смотреть друг на друга.

За расследование преступления берется суровая местная «королева полиции» Елизавета Егоровна (Розанова), намеренная во что бы то ни стало наказать виновного. Однако, чем больше она погружается в это дело, тем больше осознает, что свои секреты и мотивы для убийства есть у каждого жителя «Престижа».

Режиссером сериала выступил Сергей Сенцов, наиболее известный по комедиям «Дылды» и «Разговорник». Сценарий написали Денис Уточкин («Актрисы»), Мария Меленевская («Далекие близкие») и Тимур Эзугбая («Грозный»).

Дата выхода сериала «Престиж» пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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