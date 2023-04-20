Warner Bros выпустит экшен-триллер во главе с Анджелиной Джоли и Холли Берри

Как сообщает Deadline, голливудские звезды первой величины Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют ведущие роли в многообещающем экшен-триллере «Мод против Мод» (Maude v Maude). Прокатом займется студия Warner Bros., заручившаяся правами на проект в конкурентной борьбе.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но инсайдеры характеризуют будущую ленту как масштабный шпионский боевик в стиле франшиз о Джеймсе Бонде и Джейсоне Борне. Конкретные локации будут оглашены позднее, но предполагается, что действие развернется по всему миру.

Режиссером выступит Розанна Лян, снявшая военный экшен-хоррор с Хлоей Грейс Морец «Воздушный бой» (2020). Оригинальный сценарий написал Скотт Мосье («Индюки: Назад в будущее»). Джоли и Берри вошли в команду исполнительных продюсеров наряду с Джо Ротом («Серый человек») и Джеффри Киршенбаумом («Форсаж 10»). Сроки производство еще не оглашены.

Последними фильмами Джоли на данный момент являются вышедшие в 2021 году триллер Тейлора Шеридана «Те, кто желает мне смерти» и кинокомикс Marvel «Вечные». В настоящее время она занимается своим очередным режиссерским проектом, которым станет драма с Сальмой Хайек «Без крови». В этом году Берри можно будет увидеть в двух картинах Netflix: в масштабном боевике «Наш человек из Джерси», где ее партнером выступил Марк Уолберг, и в научно-фантастической ленте «Материнский корабль». Сейчас артистка снимается в фильме ужасов Александра Ажа «Никогда не отпускай».