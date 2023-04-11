Аня Тейлор-Джой учила английский, смотря «Школу рока» и «Гарри Поттера»

По словам актрисы, она закричала, узнав о том, что ее ждет встреча с Джеком Блэком.

Аня Тейлор-Джой призналась, что учила английский язык по фильмам «Школа рока», «Гарри Поттер» и «Джуманджи». В новом интервью для Buzzfeed UK актриса рассказала о том, как кино помогло ей освоиться в Великобритании:

«В школе, в которую я ходила, когда переехала в Лондон, каждую пятницу показывали «Школу рока». B то время я почти не говорила по-английски. Просмотр «Гарри Поттера» и «Джуманджи» — вот как я выучила язык!»

Тейлор-Джой родилась во Флориде, выросла в Аргентине, а затем переехала в Великобританию в возрасте шести лет. Недавно ей выпал шанс лично познакомиться с героем своего детства Джеком Блэком, сыгравшим главную роль в «Школе рока». Они встретились в рамках пресс-тура мультфильма «Братья Супер Марио в кино». По словам актрисы, одна мысль об их судьбоносной встрече буквально заставляла ее кричать:

«Я не знала, что буду проводить пресс-тур для этого фильма с Джеком Блэком. Поэтому, когда я прочитала эту новость, из меня вырвался такой крик, которого я сама от себя не ожидала! Мы не встречались друг с другом раньше, потому что озвучивали своих персонажей по отдельности. Я была просто поражена, когда увидела наше расписание».

Тейлор-Джой также сказала, что обожает творчество рок-группы Блэка Tenacious D, чья песня Tribute является ее любимой композицией для караоке.