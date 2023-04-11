Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Черный лотос" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Аня Тейлор-Джой учила английский, смотря «Школу рока» и «Гарри Поттера»

Аня Тейлор-Джой учила английский, смотря «Школу рока» и «Гарри Поттера»

11 апреля 2023 16:29
Аня Тейлор-Джой учила английский, смотря «Школу рока» и «Гарри Поттера»

По словам актрисы, она закричала, узнав о том, что ее ждет встреча с Джеком Блэком.

Аня Тейлор-Джой призналась, что учила английский язык по фильмам «Школа рока», «Гарри Поттер» и «Джуманджи». В новом интервью для Buzzfeed UK актриса рассказала о том, как кино помогло ей освоиться в Великобритании:

«В школе, в которую я ходила, когда переехала в Лондон, каждую пятницу показывали «Школу рока». B то время я почти не говорила по-английски. Просмотр «Гарри Поттера» и «Джуманджи» — вот как я выучила язык!»

Тейлор-Джой родилась во Флориде, выросла в Аргентине, а затем переехала в Великобританию в возрасте шести лет. Недавно ей выпал шанс лично познакомиться с героем своего детства Джеком Блэком, сыгравшим главную роль в «Школе рока». Они встретились в рамках пресс-тура мультфильма «Братья Супер Марио в кино». По словам актрисы, одна мысль об их судьбоносной встрече буквально заставляла ее кричать:

«Я не знала, что буду проводить пресс-тур для этого фильма с Джеком Блэком. Поэтому, когда я прочитала эту новость, из меня вырвался такой крик, которого я сама от себя не ожидала! Мы не встречались друг с другом раньше, потому что озвучивали своих персонажей по отдельности. Я была просто поражена, когда увидела наше расписание».

Тейлор-Джой также сказала, что обожает творчество рок-группы Блэка Tenacious D, чья песня Tribute является ее любимой композицией для караоке.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Путешествие в потусторонний мир: Киноафиша приглашает на показ нового сезона сериала «Территория» Читать далее 12 января 2023
Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Что смотреть в ожидании новых серий «Наследников»: 10 сериалов про бизнес Читать далее 7 апреля 2023
Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Строго для взрослых: 7 самых странных постельных сцен в кино Читать далее 10 апреля 2023
Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Что смотреть на выходных: «Здоровый человек», триллер с Уиллемом Дефо и Адам Драйвер против динозавров Читать далее 7 апреля 2023
Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: Филипп Ершов назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 7 апреля 2023
Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Как поймать маньяка: Киноафиша приглашает на показ фильма «Мизантроп» Читать далее 11 апреля 2023
Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Тест: только истинный фанат правильно продолжит каждую цитату из «Властелина колец» Читать далее 10 апреля 2023
Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Вместо похода к психологу: 7 новых терапевтических фильмов и сериалов Читать далее 9 апреля 2023
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» 39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби» Читать далее 11 апреля 2023
«Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения «Триггер»: когда выйдет 3 сезон и какие сюрпризы можно ждать от продолжения Читать далее 11 апреля 2023
Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Спектакль про нас: 5 причин посмотреть сериал «Грызня» Читать далее 10 апреля 2023
Related video