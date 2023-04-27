Анна Зайцева в спешке ищет жениха в трейлере комедийного сериала «Отчаянная невеста»

Стрим-сервис KION представил дебютный трейлер пятисерийной эротической комедии «Отчаянная невеста», которая представляет собой ироничную историю о поисках любви. Все эпизоды мини-сериала с Анной Зайцевой в главной роли станут доступны на KION на следующей неделе, 4 мая.

Центральная героиня — одинокая 33-летняя кинодокументалистка Алиса (Зайцева). Разорвав сомнительные пятилетние отношения с женатым мужчиной, который кормил ее обещаниям о разводе с женой, девушка ставит перед собой новую цель — за год любой ценой выйти замуж. Она спорит со своей матерью, после чего берется за дело. В течение двенадцати месяцев Алиса намерена забеременеть и найти достойного партнера, в противном случае ей придется рожать от лучшего друга Паши (Василий Михайлов), являющегося сыном маминой подруги. Алиса раскрепощена и открыта к сексуальным экспериментам, поэтому в ее поле зрения попадает множество разных мужчин, однако найти правильного кандидата оказывает очень сложно. Чтобы придать данной инициативе больший смысл, Алиса решает запечатлеть на камеру свои приключения, а после этого превратить отснятый материал в курсовую работу для киношколы.

Ниже приведен комментарий ведущей звезды, поблагодарившей своих экранных партнеров:

«Я бы хотела поблагодарить все своих партнеров за то, что набрались смелости и пошли со мной в это актерское путешествие и на откровенные сцены, которых было снято много, за поддержку и открытость. На площадке это было невероятно ценно, партнерские взаимоотношения со всеми сложились очень хорошие. На момент съемок я проходила через сложный и очень интересный опыт, и справилась благодаря поддержке группы и партнеров. В этом проекте для меня это — то, что осталось самым ценным».

Также в актерский состав вошли Юлия Ауг, Пьер Бурель, Михаил Евланов, Екатерина Агеева, Иван Мулин, Максим Белбородов и Игорь Черневич. Зайцева также является автором сценария и режиссером шоу.