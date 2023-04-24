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Киноафиша Новости Завершились съемки очередного фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

Завершились съемки очередного фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

24 апреля 2023 12:01
Завершились съемки очередного фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

Картина о группе разведчиков, воюющих в тылу врага.

Накануне официально подошли к концу проходившие с середины февраля съемки военного боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны». Новостью о завершении производства поделилась в одной из своих соцсетей исполнительница ведущей женской роли Эйса Гонсалес, подкрепившая сообщение парой закулисных фото.

Завершились съемки очередного фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»Завершились съемки очередного фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

Действие фильма развернется в 1939 году. В центре повествования — отряд бесстрашных бойцов, сформированный по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и писателя Яна Флеминга. Отборная команда разведчиков ведет ожесточенные бои в тылу врага. Их отличительной чертой являются крайне суровые и изощренные методы борьбы с нацистами, что помогает им вселять в противника подлинный ужас.

Ведущую мужскую роль в картине сыграл Генри Кавилл, для которого это уже второй совместный проект с режиссером после шпионского экшена «Агенты А.Н.К.Л.». В каст также вошли Генри Голдинг («Джентльмены»), Алан Ричсон («Джек Ричер»), Алекс Петтифер («Супер Майк»), Хиро Файнс Тиффин («После»), Кэри Элвес («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»), Тиль Швайгер («Бесславные ублюдки») и Бабс Олусанмокун («Гнев человеческий»).

Сценарий вместе с Ричи разработали Араш Амель («Частная война») и авторы «Бойца» Пол Тэймеси и Эрик Джонсон. В основу легла книга Дэмиена Льюиса. Исполнительным продюсером выступает Джерри Брукхаймер («Топ Ган: Мэверик»).

Студия Lionsgate выпустит ленту в прокат в 2024 году. Точную дату премьеры пока не огласили.

Фото: Warner Bros.; Eiza González
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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