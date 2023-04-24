Завершились съемки очередного фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны»

Накануне официально подошли к концу проходившие с середины февраля съемки военного боевика Гая Ричи «Министерство неджентльменской войны». Новостью о завершении производства поделилась в одной из своих соцсетей исполнительница ведущей женской роли Эйса Гонсалес, подкрепившая сообщение парой закулисных фото.

Действие фильма развернется в 1939 году. В центре повествования — отряд бесстрашных бойцов, сформированный по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и писателя Яна Флеминга. Отборная команда разведчиков ведет ожесточенные бои в тылу врага. Их отличительной чертой являются крайне суровые и изощренные методы борьбы с нацистами, что помогает им вселять в противника подлинный ужас.

Ведущую мужскую роль в картине сыграл Генри Кавилл, для которого это уже второй совместный проект с режиссером после шпионского экшена «Агенты А.Н.К.Л.». В каст также вошли Генри Голдинг («Джентльмены»), Алан Ричсон («Джек Ричер»), Алекс Петтифер («Супер Майк»), Хиро Файнс Тиффин («После»), Кэри Элвес («Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»), Тиль Швайгер («Бесславные ублюдки») и Бабс Олусанмокун («Гнев человеческий»).

Сценарий вместе с Ричи разработали Араш Амель («Частная война») и авторы «Бойца» Пол Тэймеси и Эрик Джонсон. В основу легла книга Дэмиена Льюиса. Исполнительным продюсером выступает Джерри Брукхаймер («Топ Ган: Мэверик»).

Студия Lionsgate выпустит ленту в прокат в 2024 году. Точную дату премьеры пока не огласили.