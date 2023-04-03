Мишель Родригес и Шарлиз Терон обошлись без режиссера во время съемок «Форсажа 10»

Мишель Родригес и Шарлиз Терон обошлись без помощи режиссера во время постановки совместной боевой сцены для «Форсажа 10». В новом интервью для Vanity Fair Родригес заявила, что они прекрасно справились со всеми стоящими перед ними задачами самостоятельно:

«Я без шуток могу сказать вам, что Шарлиз — настоящий монстр. Мы с ней сняли боевую сцену для «Форсажа 10» без режиссера. Мы справились самостоятельно. Мы были там, нам не нужен был режиссер, и мы сделали это».

Изначально режиссером «Форсажа 10» выступал Джастин Лин, который до этого поставил пять фильмов франшизы, однако он покинул проект всего через несколько дней после начала съемок из-за творческих разногласий с командой. Впоследствии вакантный пост занял Луи Летерье («Перевозчик»), но из-за возникшей неурядицы примерно в течение одной недели у «Форсажа 10» не было режиссера. По словам Родригес, именно в этот промежуток времени ей и Терон пришлось снимать свою экшен-сцену:

«Мы продолжали работать, пока Луи не пришел и не взял на себя управление съемками. Опять же, Шарлиз — непревзойденный профессионал, ее трудовая этика выше всяких похвал».

При этом Родригес отметила, что второй режиссер в это время все же находился на площадке и помогал им с постановкой сцены.

В конце актриса добавила, что зрители будут шокированы финалом будущего фильма:

«Вы почувствуете себя в некотором роде обманутыми, но потом окажетесь очень довольны и будете с предвкушением ждать того, что ждет вас дальше. Я не могу разглашать многие детали, но приготовьтесь к шоку. После 23 лет участия в съемках этих фильмов меня действительно сложно чем-либо шокировать, но новая картина сделала это».

Премьера «Форсажа 10» состоится 19 мая.