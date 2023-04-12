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Киноафиша Новости Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил дату выхода в прокат

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил дату выхода в прокат

12 апреля 2023 16:11
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» получил дату выхода в прокат

Премьера двенадцатой части франшизы о богатырях состоится в конце года.

Интернет-портал «Бюллетень кинопрокатчика» анонсировал дату премьеры двенадцатого мультфильма франшизы «Три богатыря», получившего название «Три богатыря и Пуп Земли». Картина выйдет в российских кинотеатрах 28 декабря. Дистрибуцией будет заниматься кинокомпания «Вольга».

Детали сюжета пока неизвестны. Официальный синопсис пока скуден: «Новые приключения трех богатырей и их боевого товарища Коня Юлия».

Режиссерское кресло проекта занял Константин Бирюков, ранее работавший над сериалами «Смешарики. Новый сезон» и «Царевны». Сценарий пишут Александр Боярский («Конь Юлий и большие скачки») и Александра Шоха («Барбоскины на даче»).

В настоящее время создатели «Трех богатырей» также разрабатывают анимационный сериал в рамках франшизы. Шоу будет состоять из шести серий продолжительностью по 20 минут. Их сюжет также неизвестен, однако режиссер Константин Бронзит, создавший «Алешу Поповича и Тугарина Змея» (2004) и «Трех богатырей и наследницу престола» (2018), в интервью ТАСС заявил, что читал сценарии эпизодов и нашел их «неплохими».

На данный момент последним фильмом франшизы являются картина «Три богатыря и Конь на троне» (2021). Лента была тепло принята зрителями и собрала в прокате 420 млн рублей при бюджете в размере 180 млн.

Фото: «Мельница»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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