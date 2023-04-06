Слухи о закрытии ситкома «Умерь свой энтузиазм» оказались «весьма преувеличены»

Исполнительный продюсер ситкома «Умерь свой энтузиазм» Джефф Шаффер опроверг слухи о скором окончании шоу. В интервью для Deadline он заявил:

«Сообщения об окончании сериала весьма преувеличены. Съемки завершились буквально только что, на прошлой неделе. Так что да, мы закончили».

Шаффер добавил, что съемочная команда проекта, в том числе исполнитель главной роли Ларри Дэвид, заканчивает работу над каждым сезоном с пониманием того, что он может стать для сериала последним:

«Первый сезон, над которым я работал, был пятым. Знаете, как называлась последняя серия этого сезона? «Конец». Без иронии. Это было 15 лет назад. Так что каждый сезон — это последний сезон. Так было всегда. Ларри реализует в сезоне все идеи, которые ему нравятся. И после этого начинает думать, что ему в голову больше никогда не придет хорошая идея. Поэтому ему, конечно, нужен перерыв. Но знаете, обычно он просто выходит из дома, одухотворяется встречами в западной части Лос-Анджелеса и к нему снова приходят идеи. Так что мы сейчас находимся в том же процессе, что и всегда. Это обычное дело».

Шаффер также сказал, что никогда так сильно не смеялся на съемочной площадке, как во время работы над двенадцатым сезоном шоу, и что новые серии будут «очень, очень веселыми».

Дата выхода двенадцатого сезона «Умерь свой энтузиазм» пока неизвестна.