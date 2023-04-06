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Киноафиша Новости Слухи о закрытии ситкома «Умерь свой энтузиазм» оказались «весьма преувеличены»

Слухи о закрытии ситкома «Умерь свой энтузиазм» оказались «весьма преувеличены»

6 апреля 2023 16:05
Слухи о закрытии ситкома «Умерь свой энтузиазм» оказались «весьма преувеличены»

Один из создателей сериала признался, что съемочная команда считает каждый сезон шоу последним.

Исполнительный продюсер ситкома «Умерь свой энтузиазм» Джефф Шаффер опроверг слухи о скором окончании шоу. В интервью для Deadline он заявил:

«Сообщения об окончании сериала весьма преувеличены. Съемки завершились буквально только что, на прошлой неделе. Так что да, мы закончили».

Шаффер добавил, что съемочная команда проекта, в том числе исполнитель главной роли Ларри Дэвид, заканчивает работу над каждым сезоном с пониманием того, что он может стать для сериала последним:

«Первый сезон, над которым я работал, был пятым. Знаете, как называлась последняя серия этого сезона? «Конец». Без иронии. Это было 15 лет назад. Так что каждый сезон — это последний сезон. Так было всегда. Ларри реализует в сезоне все идеи, которые ему нравятся. И после этого начинает думать, что ему в голову больше никогда не придет хорошая идея. Поэтому ему, конечно, нужен перерыв. Но знаете, обычно он просто выходит из дома, одухотворяется встречами в западной части Лос-Анджелеса и к нему снова приходят идеи. Так что мы сейчас находимся в том же процессе, что и всегда. Это обычное дело».

Шаффер также сказал, что никогда так сильно не смеялся на съемочной площадке, как во время работы над двенадцатым сезоном шоу, и что новые серии будут «очень, очень веселыми».

Дата выхода двенадцатого сезона «Умерь свой энтузиазм» пока неизвестна.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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