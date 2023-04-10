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Киноафиша Новости Как Николас Кейдж превратился в Дракулу: появился новый проморолик фильма «Ренфилд»

Как Николас Кейдж превратился в Дракулу: появился новый проморолик фильма «Ренфилд»

10 апреля 2023 15:21
Как Николас Кейдж превратился в Дракулу: появился новый проморолик фильма «Ренфилд»

Актер ежедневно находился в гриме по 14 часов.

Студия Universal Pictures продолжает напоминать о скорой премьере «Ренфилда», в связи с чем в сети появился новый ролик о создании фильма. В представленном видео команда вампирской хоррор-комедии рассказывает о перевоплощении Николаса Кейджа в легендарного графа Дракулу. По словам визажиста Кристиана Тинсли, актер находился в образе вампира ежедневно по 14 часов, но он искренне наслаждался творческим процессом:

«Это воистину чертов Дракула! Мы начали работу с отливания бюстов, потом создали зубные протезы короля вампиров и его когти с помощью 3D-печати. Николас Кейдж с легкостью находился в этом гриме по 14 часов каждый день. Он настолько фанател, что наслаждался каждой минутой процесса, потому что это позволяло ему оказаться в шкуре данного персонажа».

Ранее актер признался, что наиболее сложным во время съемок для него оказалось ношение громоздких клыков, потому что это мешало внятно произносить реплики, но в новом проморолике исполнитель очень хвалит гримеров. Кейдж отметил, что Тинсли удалось привнести в образ Дракулы нечто особенное и неотразимое.

В центре сюжета окажется измотанный слуга графа Дракулы по имени Ренфилд (Николас Холт). Прислужнику надоедает быть в подчинении у токсичного кровососа, поэтому он от него сбегает, однако могущественный господин не намерен его отпускать.

Премьера «Ренфилда» состоится 14 апреля.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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