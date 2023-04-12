13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии

Если вина будет доказана, актера может постигнуть та же участь, что и Харви Вайнштейна.

Знаменитый французский актер Жерар Депардье, который уже привлекался к суду в 2018 по делу об изнасиловании, вновь оказался в центре сексуального скандала. Как сообщает Mediapart, тринадцать женщин обвиняют 74-летнего Депардье в домогательствах. Обвинения исходят от актрис, специалисток по гриму и других женщин, вовлеченных в кинопроизводство. Некоторые высказались анонимно. Сообщается, что предполагаемые насильственные действия со стороны Депардье имели место во время создания одиннадцати фильмов в период с 2004 по 2022 года. Согласно Mediapart, одна из актрис обратилась со своим случаем во французскую систему судопроизводства.

В ответ на запрос Variety прокуратура Парижа заявила, что ни одна из этих тринадцати женщин пока не подавала судебный иск против Депардье. Прокуратура отметила, что новых исков в связи с персоной актера не поступало, однако разбирательство, начатое в 2020 году по инициативе Шарлотты Арно, продолжается до сих пор. Юридический представитель Депардье выпустил пространное заявление, в котором отвергает все обвинения в адрес актера.

Одно из вменяемых Депардье преступлений предположительно случилось во время съемок в 2015 году. Одна из статисток утверждает, что актер залез ей рукой под платье и попытался проникнуть под ее нижнее белье. Когда женщина его оттолкнула, он начал вести себя агрессивно и не оставил попыток коснуться ее гениталий. По словам другого члена производственной команды, съемки были приостановлены, когда статистка сообщила, что стала жертвой домогательств со стороны Депардье. Другой занятый на съемках актер поведал, якобы Депардье обрушился с ругательствами на пострадавшую, назвав ее «жирной свиньей».

Mediapart также опубликовал совместное заявление кинематографистов и продюсеров, которые работали с Депардье на съемках, в ходе которых предположительно имели место домогательства со стороны актера. За исключением режиссера Фабьена Онтеньенте, все коллеги Депардье отрицают, что видели какие-то предосудительные действия с его стороны во время работы.